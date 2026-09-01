E’ morto Enzo Bianchi, voce del dialogo e fondatore della Comunità di Bose

Si è spento all’età di 83 anni P. Enzo Bianchi, monaco, saggista e fondatore della Comunità Monastica di Bose. Per oltre cinquant’anni è stato una delle voci più autorevoli e lette del cristianesimo contemporaneo, capace di coniugare la ricerca spirituale con l’analisi della società attuale. Dopo aver lasciato Bose ed essersi trasferito presso la fraternità della Madia, ad Albiano d’Ivrea, Bianchi ha continuato fino agli ultimi giorni il suo ministero di scrittura e accoglienza. Tra le sue ultime testimonianze pubbliche, il ricordo dell’amico don Antonio Mazzi e un messaggio in occasione della festa della Trasfigurazione, dedicato al senso della speranza e del limite umano

La notizia

E’ morto all’età di 83 anni Enzo Bianchi, tra i principali fondatori della comunità monastica di Bose nata nel 1965 nel Biellese. Monaco, prolifico saggista, esperto di biblismo, fondatore delle Edizioni Qiqajon, Bianchi aveva lasciato la guida della Comunità monastica di cui era priore nel 2017. Da allora si era progressivamente ritirato anche a causa di problemi di salute. Nato nel 1943 a Castel Boglione, nell’Astigiano, è stato un punto di riferimento spirituale per intere generazioni. Figura forte del post Concilio Vaticano II, riconosciuto uomo di preghiera e di pace, Bianchi era comparso l’ultima volta sulla scena pubblica nel maggio scorso quando a Torino aveva presentato un volume di padre Antonio Spadaro, segretario del Dicastero della Cultura vaticano ed ex direttore di Civiltà cattolica. Negli ultimi tempi aveva trattato, tra gli altri, il tema della messa con il rito antico, dibattendo con altri teologi e storici di Chiesa sempre mantenendo posizioni in difesa del Concilio e delle sue riforme.

Fonte Ansa