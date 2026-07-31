E’ morto don Antonio Mazzi, il “prete di strada” che si è fatto padre per i ragazzi dimenticati

Si è spento all’età di 96 anni don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus, educatore e figura simbolo del Terzo Settore italiano. Il decesso è avvenuto alle ore 17.00 di questo pomeriggio nella sua storica casa di Cascina Molino Torrette, all’interno del Parco Lambro a Milano: il luogo da cui tutto ebbe inizio e dove ha vissuto circondato fino all’ultimo dall’affetto dei suoi ragazzi e degli educatori. Nato a Verona nel 1929, don Antonio non è stato soltanto un sacerdote o un attivista: è stato, per intere generazioni di giovani segnati da dipendenze, emarginazione e sofferenza, prima di tutto un padre.

“Volevo essere padre per chi non lo aveva”

Per comprendere la figura di don Mazzi bisogna scavare nella sua infanzia. Cresciuto senza la presenza paterna, al fianco di una madre provata dal lavoro duro e dal dolore fisico, ricordava spesso la durezza dei suoi primi anni: mai un gesto di tenerezza e le festività di Natale e Pasqua trascorse in collegio perché a casa mancava il cibo. Bocciato per la condotta e bollato da giovanissimo come “irrecuperabile”, portò a lungo quel marchio sulla pelle. Proprio da quella cicatrice, tuttavia, germogliò la spinta decisiva della sua vita. La vera svolta arrivò nel 1951, di fronte alla disperazione dei bambini sfollati per l’alluvione del Polesine. Lì scelse da che parte stare: le periferie dell’esistenza. “Volevo farmi prete perché sarebbe stato il mio modo di fare il padre per chi non lo aveva”, raccontava. E nei ragazzi difficili che avrebbe incontrato lungo il suo cammino non ha mai smesso di rivedere sé stesso, così come nelle lacrime delle loro madri riconosceva quelle di sua madre.

L’avventura di Exodus

Nel 1984, don Antonio pianta le radici della Fondazione Exodus nel Parco Lambro di Milano. Quella che parte come la “Carovana Exodus” — un progetto educativo itinerante fondato sul viaggio e sul confronto con la realtà — si trasforma negli anni in una rete nazionale e internazionale di comunità, centri diurni e poli educativi. Il suo approccio al disagio giovanile è sempre stato lontano dall’assistenzialismo formale: un’azione diretta, “fuori dagli schemi”, vissuta sul campo e guidata dalla convinzione che nessuna persona sia mai definitivamente perduta. Prete di strada, giornalista e polemista schietto, don Mazzi ha preteso per decenni una Chiesa meno burocratica e più vicina alla carità militante, capace di stare in mezzo alle nuove fragilità senza giudicare.

La sua eredità

L’eredità che lascia è riassunta nelle parole degli educatori e dei ragazzi della sua comunità: “Don Antonio ci diceva sempre che ‘i giovani non sono vasi da riempire, ma fuochi da accendere‘. Oggi quel fuoco è affidato a noi. Piangiamo un padre straordinario, burbero solo all’apparenza, ma dotato di una tenerezza infinita. Il modo più vero per dirgli grazie sarà continuare a sporcarci le mani sulla strada”.

L’ultimo saluto

Come confermato dalla Fondazione Exodus, i funerali si terranno lunedì 3 agosto alle ore 15:00 nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano. La camera ardente sarà allestita sabato 1° agosto (dalle 17:00 alle 20:00) e domenica 2 agosto (dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 20:00) presso la storica sede di Cascina Molino Torrette al Parco Lambro. Sarà un momento aperto a tutti e privo di rigidità istituzionali: “Non sarà una cerimonia formale, ma una liturgia viva, animata dai canti, dalla musica e dalle parole dei ragazzi e degli educatori”. La tumulazione avverrà successivamente in forma privata presso l’Abbazia di Maguzzano, nel bresciano. Per espresso desiderio di don Antonio, la famiglia di Exodus invita chiunque voglia omaggiare la sua memoria a farlo attraverso un sostegno concreto ai progetti educativi e alle comunità di accoglienza per i giovani fragili.