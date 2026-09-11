È morta la leader radicale Emma Bonino

È morta a Roma Emma Bonino, a 78 anni, dopo una lunga malattia. La leader radicale era stata ricoverata il 7 settembre all’ospedale Santo Spirito, dove ieri aveva lasciato la terapia intensiva per essere trasferita in una struttura privata. La situazione era stata definita delicata. Il cordoglio delle istituzioni, dal presidente Sergio Mattarella alla premier Giorgia Meloni, che ha annunciato la predisposizione delle esequie di Stato.

Il cordoglio

Emma Bonino è morta stamattina a Roma a 78 anni, dopo anni di lotta contro una lunga malattia. Bonino era stata ricoverata in ospedale, presso il Santo Spirito di Roma, il 7 settembre. Ieri era uscita dalla terapia intensiva dell’ospedale ed era stata trasferita in una struttura privata, sulla base di quanto concordato tra il medico curante e i medici del Santo Spirito. La situazione era stata definita “delicata” Il cordoglio del Presidente Sergio Mattarella: “Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica. La sua priorità era l’unità e la maggiore integrazione dell’Europa” “Stiamo predisponendo le esequie di Stato per Emma Bonino”, ha detto la premier Giorgia Meloni, durante un punto stampa a Vercelli.

Fonte Ansa