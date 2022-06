Draghi, Macron e Scholz in treno verso Kiev: colloqui nella notte

La guerra in Ucraina entra nel suo 113° giorno. Mario Draghi, Emmanuel Macron e Olaf Scholz sono in viaggio verso Kiev. Il premier italiano, il presidente francese e il leader tedesco stanno raggiungendo la capitale ucraina in treno, seguendo un percorso blindato che da Medyka, cittadina polacca al confine, li sta portando a destinazione. Nella notte i tre hanno avuto un lungo colloquio a bordo del convoglio in vista dell’incontro con Volodymyr Zelensky.

UCRAINA | Vertice di un paio d'ore tra Mario Draghi, Emmanuel Macron e Olaf Scholz a bordo del treno che li sta portando a Kiev. I tre leader si sono incontrati in un vagone subito dopo la partenza, in vista dell'incontro con il presidente Zelensky #ANSA https://t.co/mYRV29wvxf pic.twitter.com/dgH661Rfsj — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) June 16, 2022

Gran Bretagna: “Truppe russe nel Donbass sono gravemente sotto organico”

“Le forze di combattimento russe nel Donbass stanno probabilmente operando in raggruppamenti sempre più ad hoc e gravemente sotto organico. Come hanno affermato le autorità ucraine, alcuni gruppi tattici di battaglioni russi – in genere costituiti da circa 600-800 persone – sono stati in grado di radunare solo 30 soldati”. Lo scrive su Twitter l’intelligence del Ministero della Difesa britannico nell’aggiornamento quotidiano sulla situazione in Ucraina.

“Per entrambe le parti che combattono nelle città contese, è probabile che il combattimento in prima linea si stia riducendo sempre più a piccoli gruppi di truppe che operano a piedi – afferma il report – alcuni dei punti di forza della Russia, come il vantaggio nel numero di carri armati, diventano meno rilevanti in questo ambiente. Questo probabilmente contribuisce alla lentezza della sua avanzata”.

Kiev: “Fino a 500 militari uccisi quotidianamente in combattimento”

Sino a mille militari ucraini vengono uccisi o feriti ogni giorno nei combattimenti contro le forze russe nel Donbass. Lo ha dichiarato David Arakhamia, uno tra i principali consiglieri del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e responsabile dei negoziati con la Russia. Secondo il funzionario, ogni giorno tra 200 e 500 militari ucraini perdono la vita in azione: una stima assai superiore rispetto a quella fornita all’inizio di questo mese dal presidente Zelensky, che aveva invece stimato sino a un centinaio di decessi tra le forze armate ogni giorno.

Casa Bianca: “Tocca a Zelensky decidere come finire la guerra”

John Kirby nel briefing della Casa Bianca ha affermato che “è Volodymyr Zelensky, in quanto leader di un Paese sovrano e democratico, che deve decidere come deve finire questa guerra”. Il nuovo coordinatore della comunicazione strategica per il Consiglio della Sicurezza nazionale lo ha detto in risposta a una domanda sulle parole del presidente francese Emmanuel Macron, secondo cui l’Ucraina a un certo punto dovrà negoziare.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.