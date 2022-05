Draghi arrivato a Strasburgo è stato accolto da Metsola

Il premier Mario Draghi, a Strasburgo, è arrivato nella sede del Parlamento Europeo. A breve è previsto un incontro bilaterale con la presidente Roberta Metsola, che ha accolto il premier.

Il programma della gornata è fitto. Alle 11 l’arrivo del presiedente del Consiglio al Louise Weiss Building di Strasburgo. A seguire, il premier incontra la presidente dell’Europarlamento Roberta Metsola.

Journalists should never have to choose between uncovering the truth and staying alive.

They should never be forced to spend years and savings to argue against intimidating lawsuits or SLAPPs.

A strong democracy needs a strong press.#WorldPressFreedomDay #WPFD2022 pic.twitter.com/9rfhDpBVxt

— Roberta Metsola (@EP_President) May 3, 2022