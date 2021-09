Draghi al Summit EuMed di Atene: “Transizione grande e rapida, proteggere i più deboli dai costi sociali”

Si è tenuto nella capitale greca l’ottavo vertice tra i Paesi meridionali dell’Unione europea, il primo a cui hanno preso parte Slovenia e Croazia, tra i temi sul lavoro il cambiamento climatico, la sicurezza e la stabilità nel Mediterraneo, l’agenda europea. A margine del summit, il capo dell’esecutivo italiano Mario Draghi e il primo ministro Kyriakos Mitsotakis greco hanno tenuto un incontro bilaterale.

Clima

Il cambiamento climatico è stato uno dei primi punti toccati dal presidente del Consiglio italiano nelle dichiarazioni congiunte al termine del vertice ateniese: “Esprimo solidarietà al premier Mitsotakis per gli incendi di quest’estate. L’esperienza che abbiamo vissuto, con incendi dalla Turchia è forse la lezione migliore per procedere nella lotta al cambiamento climatico. E’ necessaria un’azione convinta e determinata. La trasformazione è gigantesca, e non c’è tempo, per i costi che i nostri cittadini subirebbero sarebbero immensi”. “Dobbiamo considerare che una transizione così grande e rapida”, ha proseguito Draghi “comporta anche costi economici e sociali immensi. Da un lato siamo determinati a percorrere questa transizione, dall’altro siamo determinati a proteggere, specialmente i più deboli, dai costi sociali che, come abbiamo visto ora con l’aumento delle bollette, potrebbero essere veramente significativi”.

Europa

Il presidente del Consiglio ha poi richiamato il “ruolo fondamentale” delle istituzioni comunitarie, come la Commissione. “I Paesi dell’Ue sono in posizioni di partenza diverse, i Paesi del Nord dipendono meno da certi idrocarburi rispetto a quelli del Sud”. “Un altro motivo per cui la Commissione è centrale ed è il suo potere d’acquisto“, ha aggiunto Draghi. “Nella seconda fase della campagna di acquisto dei vaccini la Commissione europea è stata straordinaria: una delle cose di cui si è parlato è cercare di vedere se questo ruolo di acquirente collettivo dell’Ue può essere esteso ad altre esperienze”.

Mediterraneo

Il capo dell’esecutivo italiana ha salutato l’allargamento del summit ai “presidenti di Slovenia e Croazia“, e ha affermato che “abbiamo inoltre discusso anche della sicurezza del Mediterraneo, della parte più vicina, come Libia e Tunisia. Tutti i paesi vogliono contribuire al mantenimento della stabilità”.

