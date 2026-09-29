Disabilità, Locatelli: inaugurata a Ottawa una mostra sulla Carta di Solfagnano

La Carta di Solfagnano attraversa l’Atlantico e approda in Canada per rilanciare il messaggio di un’inclusione costruita con e per le persone con disabilità. È stata inaugurata alla Carleton University di Ottawa la mostra itinerante Inclusion and Disability: The Solfagnano Charter “Nothing about us, without us”, nata dall’esperienza del primo G7 Inclusione e Disabilità, svoltosi in Italia nel 2024. Attraverso nove pannelli, fumetti e testi accessibili, l’esposizione racconta le priorità della Carta e porta avanti un percorso di sensibilizzazione già passato da Ginevra, Londra, Parigi, Berlino e New York, rafforzando anche il dialogo tra Italia e Canada sui diritti e sulla piena partecipazione.

L’inaugurazione

È stata inaugurata alla Carleton University di Ottawa la mostra itinerante Inclusion and Disability: The Solfagnano Charter “Nothing about us, without us”, ispirata dal documento finale del primo G7 Inclusione e Disabilità del 2024, voluto dal Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. Il progetto da inizio anno sta facendo tappa in tutti i Paesi G7 con l’obiettivo di illustrare le priorità sottoscritte dai Paesi G7 nel corso del primo meeting al mondo dedicato all’Inclusione e alla Disabilità che si è svolto sotto la Presidenza italiana. Si tratta di nove pannelli che descrivono, attraverso i fumetti realizzati dai giovani grafici, gli aspetti salienti della Carta di Solfagnano. I testi sono semplificati e di facile lettura e l’esposizione è accessibile anche alle persone con disabilità visiva attraverso i QR Code.

Le dichiarazioni

“Dopo Ginevra, Londra, Parigi, Berlino e New York – spiega Locatelli – la mostra arriva a Ottawa con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza di tutti sui temi dell’inclusione e della valorizzazione di ogni Persona, a partire dai principi e dalle otto priorità della Carta di Solfagnano. Ringrazio il Ministro del Lavoro e della Famiglia Patty Hajdu per aver voluto condividere e supportare questa iniziativa, che è un segnale concreto del percorso di collaborazione e sviluppo di politiche, sempre più in linea con il documento, intrapreso dai nostri Paesi. Attraverso questa mostra continuiamo a promuovere quel nuovo sguardo che stiamo portando avanti anche attraverso la riforma della disabilità in Italia e che ci consente di riconoscere in ogni persona capacità, talenti, potenzialità, senza fermarsi ai limiti. Insieme possiamo e dobbiamo costruire comunità sempre più coese e rendere i nostri Paesi più forti, senza lasciare indietro nessuno”.

Gli incontri

A margine dell’inaugurazione si è svolta la tavola rotonda “Canada – Italy High-Level Discussion on Fostering Disability Inclusion and Rights”. Il Ministro Locatelli ha poi avuto un incontro bilaterale con il Ministro Hajdu. “Un incontro molto importante per rafforzare la collaborazione tra Italia e Canada sui temi della disabilità, dei diritti delle persone con disabilità e della piena partecipazione di tutti alla vita civile, sociale e politica dei nostri Paesi – ha spiegato Locatelli-. Insieme abbiamo deciso di intraprendere un progetto di scambio e collaborazione sui temi dell’inclusione lavorativa e del terzo settore, sui giovani con disabilità e le prospettive per il futuro e sulle nuove tecnologie e l’intelligenza artificiale. Proseguiamo così il cammino iniziato insieme con il G7 Inclusione e disabilità del 2024”. Infine, il Ministro Locatelli ha partecipato a un momento di confronto con ricercatori esperti in materia di disabilità e incontrato i rappresentanti della comunità italiana di Ottawa.