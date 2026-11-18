Sviluppo inclusivo, diete sane e sistemi agroalimentari sostenibili. Sono le tre priorità individuato durante il Vertice parlamentare mondiale contro la fame e la malnutrizione, organizzato dalla Fao, dal Parlamento kenyano e dall’Agenzia spagnola per la cooperazione internazionale allo sviluppo (Aecid). Se la fame globale continua a scendere, infatti, l’insicurezza alimentare acuta colpisce ancora 645 milioni di persone e l’obiettivo Fame zero rimane lontano. “La sfida è trasformare l’impegno politico in risultati”, ha dichiarato Abebe Haile-Gabriel, vicedirettore generale della Fao.

Il vertice in Kenya

Trasformare gli impegni politici in leggi, finanziamenti e interventi concreti per garantire a tutti il diritto al cibo. È l’appello lanciato a Nairobi, in Kenya, al termine del terzo Vertice parlamentare mondiale contro la fame e la malnutrizione, organizzato dalla Fao, dal Parlamento kenyano e dall’Agenzia spagnola per la cooperazione internazionale allo sviluppo (Aecid). L’incontro ha riunito oltre 200 parlamentari e rappresentanti istituzionali di 73 Paesi.

La fame nel mondo

Nonostante la fame globale sia diminuita per il terzo anno consecutivo, 645 milioni di persone soffrono ancora di insicurezza alimentare cronica e quasi 1 persona su 3 non può permettersi un’alimentazione sana. A soli 4 anni dalla scadenza dell’Agenda 2030, l’obiettivo Fame zero resta dunque lontano. Nel corso del vertice sono state individuate 3 priorità: garantire il diritto al cibo attraverso uno sviluppo inclusivo e la giustizia sociale; promuovere l’accesso a diete sane; rendere i sistemi agroalimentari più efficienti, resilienti e sostenibili.

L’Appello di Nairobi

I partecipanti hanno approvato l’Appello di Nairobi all’azione parlamentare contro fame e malnutrizione. “La sfida ora è collegare ciò che già esiste, ampliare le esperienze efficaci e trasformare l’impegno politico in risultati”, ha dichiarato Abebe Haile-Gabriel, vicedirettore generale della Fao. Tra gli impegni, anche il coinvolgimento diretto delle persone colpite dall’insicurezza alimentare nelle decisioni legislative.

Fonte Agensir