Diocesi di Roma: si apre l’inchiesta diocesana su vita, virtù eroiche e fama di santità di Carlo Casini

A un anno dall’annuncio dell’inizio dell’iter della causa di beatificazione e canonizzazione del Servio di Dio Carlo Casini, magistrato e fondatore del Movimento per la vita italiano, l’11 dicembre si apre nell’Aula della Conciliazione, costituita per il Tribunale nel Palazzo Apostolico Lateranense l’inchiesta diocesana sulla vita, le virtù eroiche, la fama di santità e i segni. Il Tribunale è formato da mons. Giuseppe D’Alonzo, delegato episcopale; don Andrea De Matteis, promotore di giustizia e Marcello Terramani, notaro attuario. Il cardinale vicario Baldassarre Reina presiede il rito. Figura di spicco dell’associazionismo cattolico, Casini alla nascita e allo sviluppo di una rete di Centri di Aiuto alla Vita e di progetti a sostegno delle donne, delle coppie e delle famiglie in difficoltà. Inoltre, fu parlamentare e parlamentare europeo tra il 1979 e il 1994 e membro del Comitato Nazionale per la Bioetica.

L’apertura dell’inchiesta diocesana

La sessione di apertura dell’inchiesta diocesana sulla vita, le virtù eroiche, la fama di santità e i segni del Servo di Dio Carlo Casini, laico e padre di famiglia, si terrà venerdì 11 dicembre, alle ore 12, nell’Aula della Conciliazione, costituita per il Tribunale nel Palazzo Apostolico Lateranense. Presiede il rito il cardinale vicario Baldassare Reina. Il Tribunale che conduce l’inchiesta diocesana è composto da mons. Giuseppe D’Alonzo, delegato episcopale; don Andrea De Matteis, promotore di giustizia e Marcello Terramani, notaro attuario. Postulatore della causa è Nicola Gori.

La biografia

Nato a Firenze il 4 marzo 1935, Carlo Casini era l’ottavo di nove figli. Cresciuto in una famiglia semplice e profondamente cristiana, maturò fin da giovane un forte impegno nella vita ecclesiale, nell’Azione Cattolica e nella propria comunità parrocchiale. Laureato in Giurisprudenza all’Università di Firenze, dove fu allievo di Giorgio La Pira, entrò in magistratura nel 1961, esercitando la professione prima a Empoli, poi a Firenze e successivamente presso la Corte di Cassazione. Il 2 luglio 1964 sposò Maria Nitti. Dalla loro unione nacquero quattro figli, Marina, Francesco, Donatella e Marco, ai quali si aggiunsero Benedetta e Donato. Morì a Roma il 23 marzo 2020.

La difesa della vita

Negli anni Settanta, confrontandosi direttamente con il dramma dell’aborto durante il servizio in magistratura, maturò la convinzione che la difesa della vita umana, fin dal concepimento, dovesse diventare la sua principale missione. Nel 1975 contribuì alla nascita a Firenze del primo Centro di Aiuto alla Vita e fu tra i fondatori del Movimento per la Vita italiano, di cui divenne presidente nazionale dal 1990 al 2015 e successivamente presidente onorario. Sotto la sua guida si svilupparono una rete di Centri di Aiuto alla Vita e Case di accoglienza, oltre a servizi come SOS Vita e Progetto Gemma, a sostegno delle donne, delle coppie e delle famiglie in difficoltà.

L’attività politica

Accanto all’attività associativa, svolse un’intensa attività politica e istituzionale. Fu deputato al Parlamento italiano e membro del Parlamento europeo dal 1979 al 1994, dove presiedette la Commissione giuridica e la Commissione affari costituzionali. Fu membro della Pontificia Accademia per la Vita e del Comitato Nazionale per la Bioetica, oltre che docente di bioetica, biodiritto e dottrina sociale della Chiesa all’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum.

Fonte Ansa