Digitalizzazione e formazione, da Formazienda 10 mln per le risorse umane

L’innovazione tecnologica nell’ambito dei processi aziendali ha ricevuto un impulso inarrestabile dopo il Covid spingendo con forza l’economia nella fase della digitalizzazione.

“Il cambiamento è in atto – commenta il direttore del fondo interprofessionale Formazienda Rossella Spada – con proporzioni e velocità impensabili nella fase pre-pandemica. Servono competenze nuove per consentire alle aziende, a partire dalle Pmi, di ottenere i risultati sperati nei mercati di riferimento. In questa prospettiva diventa urgente l’attivazione dei percorsi per la qualificazione e riqualificazione del personale”.

È proprio per dare una risposta all’altezza delle sfide delle aziende che il fondo interprofessionale Formazienda ha emanato l’Avviso 1/2021 con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro da destinare alla formazione dei dipendenti delle aziende aderenti.

Formazienda, che è stato istituito nel 2008 da Sistema Impresa e Confsal, ha emanato avvisi di finanziamento per quasi 170 milioni di euro formando 500mila persone.

Spiega il direttore del fondo Rossella Spada: “Il nostro ultimo Avviso stanzia risorse ingenti per attuare il rinnovamento delle competenze interne alle imprese: dalle piccole realtà che si appoggiano agli enti di formazione per definire i progetti formativi alle realtà più strutturate e articolate che invece si servono di un conto specifico presso il fondo e preferiscono muoversi in autonomia. L’Avviso riserva un ruolo primario al tema dell’innovazione 4.0 e vuole aiutare le aziende ad implementare le competenze strategiche per aumentare i livelli di competitività e produttività”.

