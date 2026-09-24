Diesel, nuovo record dei prezzi nell’Ue

Nuovo record per i prezzi del diesel nell’Unione europea. Il costo medio nelle stazioni di servizio ha raggiunto i 2,23 euro al litro, segnando un ulteriore aumento rispetto ai 2,16 euro della settimana precedente. Il dato emerge da un’analisi dell’agenzia France Presse sui prezzi nazionali pubblicati dalla Commissione europea. Le quotazioni risultano ai massimi storici in 19 Paesi dell’Ue, Italia compresa.

Il dato

I prezzi del diesel nelle stazioni di servizio dell’Unione europea hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro, contro i 2,16 euro della settimana precedente: è quanto emerge da un’analisi realizzata dall’agenzia France Presse basata sui dati nazionali pubblicati dalla Commissione europea. In base a tali tabelle, disponibili dal 2005, si registrano record in 19 Paesi dell’Unione europea – tra cui Germania, Francia e Italia – a causa degli shock energetici causati dai conflitti in Medio Oriente e Ucraina.

Fonte Ansa