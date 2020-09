De Luca riconfermato in Campania: l’emozione e il commento dei figli

“Ci aspettano mesi difficili e incombe il problema di decine di migliaia di lavoratori che perderanno la cassa integrazione. Dobbiamo essere pronti con un programma di sostegno socio economico per loro e per il sistema delle imprese. Non abbiamo un minuto da perdere”. Due le riunione questa mattina in programma “una con i direttori generali delle Asl e delle aziende ospedaliere, l’altra con le organizzazioni agricole per cominciare a lavorare all’impostazione del nuovo programma di sviluppo rurale”. Sono le parole commosse di Vincenzo De Luca a poche ore dalla conferma alla sua carica di governatore della Campania.

I complimenti dei figli di De Luca

Anche i figli del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca rieletto per i prossimi cinque anni, si sono complimentati attraverso FaceBook: “Siamo commossi, strafelici ed emozionati“, hanno scritto.

Ha vinto il coraggio

“Ha vinto una comunità piena di valori, qualità, eccellenze, orgoglio e umanità. Ha vinto una terra che ha avviato una grande stagione di riscatto e che vuole continuare a lottare per il proprio rilancio. Ha vinto una Regione in grado di diventare modello di efficienza istituzionale, organizzativa e amministrativa“. Ha scritto in un post il deputato Dem Piero De Luca. “Ha vinto un popolo che vuole finalmente guardare al domani camminando a testa alta. Ha vinto il coraggio, la visione, la serietà e la responsabilità dei Democratici. Hanno vinto donne e uomini che hanno lottato e lotteranno per rendere la Campania la prima Regione d’Italia e far ripartire da qui l’intero Paese. Tutto ciò anche grazie ad un utillizzo virtuoso delle prossime risorse europee”.

Il futuro è già iniziato

Piero De Luca, infine, ha ringraziato “quanti hanno combattuto con passione, forza e determinazione. Il futuro è già iniziato davvero“. Auguri social anche da parte di Roberto De Luca. Per il figlio minore del governatore si tratta di “una grande vittoria: i cittadini campani hanno premiato un modello di impegno ed efficienza. Da domani di nuovo al lavoro per il futuro dei nostri territori”.

