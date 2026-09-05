Dalla memoria al futuro: l’Europa scende in campo per tutelare il patrimonio culturale

Il patrimonio culturale europeo è un’eredità preziosa, ma sempre più esposta a minacce che rischiano di comprometterne la conservazione e la trasmissione alle future generazioni. Cambiamenti climatici, disastri ambientali, conflitti, abbandono e trasformazioni dei territori mettono sotto pressione monumenti, tradizioni e luoghi della memoria. Per richiamare l’attenzione su questa emergenza, le Giornate europee del patrimonio 2026 coinvolgeranno cittadini e comunità in migliaia di eventi dedicati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio a rischio.

L’iniziativa

“Le Giornate europee del patrimonio (Ehd) riuniranno persone da tutta Europa per affrontare una delle sfide più urgenti del continente: la tutela del patrimonio culturale a rischio”. Con il tema di quest’anno, “Patrimonio a rischio: rivitalizzare, resistere, reinventare”, l’iniziativa delle Giornate europee del patrimonio, promossa da Unione europea e Consiglio d’Europa, in corso da settembre a inizio ottobre, “metterà in luce sia le sfide che il patrimonio culturale europeo si trova ad affrontare, sia le iniziative stimolanti che lo proteggono, lo rivitalizzano e lo reinventano. Attraverso migliaia di eventi in tutta Europa, le comunità mostreranno come il patrimonio a rischio può essere salvaguardato e tramandato alle generazioni future”. Da Strasburgo, una nota precisa. “I tesori culturali europei sono sempre più vulnerabili ai cambiamenti climatici, ai disastri ambientali, ai conflitti, all’abbandono, allo sviluppo rapido e alla perdita degli stili di vita tradizionali. Senza un’azione rapida e un rinnovato impegno, molte di queste eredità insostituibili potrebbero andare perdute per le generazioni future. Le Giornate europee del patrimonio 2026 mobiliteranno cittadini, esperti e comunità per proteggere, rivitalizzare e reinterpretare il patrimonio a rischio. Nei Paesi partecipanti, un ricco programma di eventi incoraggerà il coinvolgimento del pubblico e ispirerà la responsabilità collettiva”.

Fonte Agensir