Dal codice AI automatico al tablet per tifosi non vedenti: le 300 invenzioni del 2026

Progresso tecnologico, tutela ambientale, ricerca spaziale, salute e inclusione. Le invenzioni rispondono a tante esigenze e necessità umane – e non -. La rivista statunitense Time ha stilato un elenco delle 300 principali innovazioni di quest’anno, valutandole per originalità, efficacia e impatto, tra cui molte pensate per migliorare la vita delle persone. Come la protesi per il ginocchio in grado di rigenerarne la cartilagine e il tessuto osseo. Ma non solo, perché ci sono anche un uovo artificiale che può salvare specie di uccelli a rischio di estinzione, il primo telescopio spaziale dedicato a una donna e capace di osservare una porzione di cielo più ampia del James Web e il codice di IA Claude di Anthropic in modalità automatica, per accelerare la scoperta di nuovi materiali.

Le invenzioni

Dall’uovo artificiale senza guscio, un incubatore sottilissimo e trasparente realizzato con la stampa 3D che potrebbe contribuire a tutelare specie di uccelli in grave pericolo di estinzione, fino al chip più piccolo mai fabbricato, prodotto dalla Ibm e che, con dimensioni inferiori a un nanometro, potrebbe ridurre da mesi a settimane i tempi di addestramento di alcuni modelli di Intelligenza Artificiale. Sono due delle 300 invenzioni del 2026 selezionate dalla rivista statunitense Time in base a originalità, efficacia e impatto.

Il telescopio che “vede” le epoche primordiali dello spazio

Nella lista c’è anche il telescopio spaziale Nancy Grace Roman della Nasa, il primo strumento del genere dedicato a una donna. Lanciato lo scorso 30 agosto, è in grado di osservare una porzione di cielo 100 volte più ampia di quella visibile dal telescopio spaziale James Webb, di Nasa, Agenzia Spaziale Europea e agenzia spaziale canadese Csa, e di scrutare l’universo a oltre 10 miliardi di anni luce di distanza, raccogliendo immagini delle sue epoche primordiali.

IA in automatico

C’è poi il codice del sistema di IA Claude di Anthropic, che opera in modalità automatica, richiedendo l’approvazione umana solo quando sta per compiere un’azione irreversibile o distruttiva. Lavora con l’IA il laboratorio autonomo progettato per accelerare la scoperta di nuovi materiali: è in grado di analizzare centinaia di migliaia di articoli scientifici, esaminare miliardi di materiali alla ricerca di idee promettenti e, infine, realizzarle e testarle, lavorando 24 ore su 24.

Salute e sostenibilità

Fra le 300 innovazioni del 2026 per la salute ci sono un vaccino che non richiede refrigerazione, una protesi per il ginocchio stampata in 3D e dotata di un’impalcatura biodegradabile arricchita con cellule staminali, per rigenerare la cartilagine e il tessuto osseo dell’organismo stesso. Particolare attenzione anche al settore della sostenibilità, nel quale figurano un sistema per la distruzione dei Pfas, i contaminanti chimici “eterni” che minacciano ambiente e salute umana, e un filtro per lavatrici in grado di trattenere fino al 97% delle fibre microscopiche rilasciate dai capi durante il lavaggio.

Il tablet per tifosi non vedenti

Tante invenzioni inserite nell’elenco di Time promettono di migliorare o facilitare la vita delle persone. Tra queste, un tablet tattile per i tifosi non vedenti, che trasforma lanci, canestri e touchdown in vibrazioni trasmesse dal dispositivo, un robot agricolo capace di trasportare grandi carichi e svolgere mansioni diverse, dallo sfalcio all’irrorazione, e una vernice per pareti che assorbe il vapore acqueo in eccesso quando l’umidità è troppo elevata e rilascia le particelle d’acqua accumulate quando l’ambiente diventa secco.

Fonte Ansa