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Da scarto a risorsa: la nuova vita dei residui di soia come cibi e fertilizzanti

A Singapore lo scienziato dell'alimentazione Heng Kiang Soon ha sviluppato una tecnologia che rende l'okara, il residuo di scarto della soia, la base per nuovi prodotti

Di redazione
Foto di Maria Petersson: https://www.pexels.com/it-it/foto/farina-preparare-dolci-ingrediente-pieno-4475558/

Economia circolare a Singapore. Un progetto prevede di dare nuova vita allo scarto della soia, il residuo fibroso chiamato okara, derivato dalla produzione di latte di soia e tofu e poco digeribile per l’organismo, trasformandolo in cibi e biostimolanti agricoli. L’idea è stata messa a punto e sviluppata dallo scienziato alimentare Heng Kiang Soon con una tecnologia che rende l’okara utilizzabile come base per altri prodotti.

L’okara

Trasformare la polpa di soia di scarto in risorse per l’alimentazione umana e per l’agricoltura: è il progetto sviluppato a Singapore dallo scienziato alimentare Heng Kiang Soon per valorizzare l’okara, il residuo fibroso derivante dalla produzione di latte di soia e tofu che viene solitamente gettato via. Pur essendo ricca di proteine e fibre, l’okara risulta normalmente poco digeribile per l’organismo umano.

Base per formaggi e fertilizzanti

Per ottimizzare le risorse disponibili nella città-stato asiatica, Heng ha messo a punto una tecnologia capace di rendere solubile questo ingrediente, utilizzandolo come base per realizzare quattordici prodotti diversi, tra cui formaggio e vellutate di soia, oltre a biostimolanti agricoli utili a migliorare la resa e la qualità delle colture.

Fonte Ansa 

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