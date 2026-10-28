Da Pio XI a Leone XIV: ai Musei Vaticani 100 anni di Papamobile tra fede e innovazione

Dal viaggio intrapreso da Pietro per raggiungere Roma da Gerusalemme alle moderne autostrade globali, la missione del Papa ha sempre avuto nel “movimento” la sua cifra distintiva. Oggi, questa millenaria storia di cammini e testimonianza si arricchisce di una nuova pagina espositiva: è stata presentata questa mattina presso la Sala Conferenze dei Musei Vaticani la mostra “Un secolo di Papamobile”, un’esposizione straordinaria aperta al pubblico dal 29 ottobre nel Giardino Quadrato. L’iniziativa celebra quasi cent’anni di collaborazione tra la Santa Sede e la Casa della Stella, avviata il 23 maggio 1930 con la consegna a Papa Pio XI della celebre Mercedes-Benz Nürburg 460. Prima dell’Udienza Generale, i dirigenti del gruppo automobilistico tedesco sono stati ricevuti in udienza privata da Papa Leone XIV.

Leone XIV: “La Papamobile, uno strumento di incontro”

Accogliendo la delegazione di Mercedes-Benz, Papa Leone XIV ha espresso profonda gratitudine per un sodalizio quasi secolare: “La mostra offre l’opportunità di riflettere sui notevoli progressi della tecnologia automobilistica, nonché sul significato più profondo dei viaggi compiuti dai Successori di Pietro”, ha sottolineato il Santo Padre. “Nel corso dei decenni, la Papamobile si è evoluta da semplice mezzo di trasporto a strumento di incontro, consentendo al Pontefice di avvicinarsi ai fedeli durante le visite pastorali e le celebrazioni pubbliche”, ha proseguito Leone XIV, richiamando anche la prima Papamobile completamente elettrica donata a Papa Francesco in vista del Giubileo della Speranza del 2025. Il Papa ha concluso rivolgendo un’esortazione ai vertici dell’azienda: “Vi esorto a continuare a porre l’innovazione tecnologica al servizio della dignità umana, della cura del creato e del bene comune”.

I Musei Vaticani si aprono al mondo dell’auto

Ad aprire gli interventi nella Sala Conferenze dei Musei Vaticani è stata Barbara Jatta , Direttore dei Musei Vaticani, che ha descritto l’emozione per questa nuova esposizione integrata nel percorso museale: “Voluta originariamente da Giovanni Paolo II nel segno del dialogo con il Museo delle Berline e delle Carrozze, questa mostra è un percorso lungo 100 anni realizzato con Mercedes. Immaginate le difficoltà logistiche di installare un nuovo padiglione vetrato nel Giardino Quadrato. Il mondo delle automobili attrae tantissimi visitatori, che da oggi avranno un motivo in più per scoprire questa sezione eccezionale”. Nel suo intervento al catalogo, la Direttrice ha inoltre ribadito come l’auto si sia trasformata in “uno spazio di incontro attraverso cui il Papa stabilisce un rapporto immediato con chi si raccoglie lungo il suo cammino”. La parola è poi passata a Marc Langenbrinck Presidente di Mercedes-Benz Italia: “Mercedes e Vaticano sono uniti da 100 anni. C’è stata da subito grande curiosità e interesse per un progetto che oggi finalmente prende vita. La Papamobile è uno strumento che mette il Papa dentro la comunità, lo protegge ma lo avvicina alle persone. Sapere che Mercedes è responsabile degli spostamenti del Pontefice rappresenta per me un’emozione professionale e un enorme privilegio. È un lungo viaggio insieme che oggi raccontiamo guardando al futuro”.

Dal cammino di Pietro alla tecnologia

Sandro Barbagallo, Curatore del Reparto Collezioni Storiche dei Musei Vaticani, ha tracciato il senso storico e teologico della mostra: “Curare le collezioni storiche permette di raccontare uno spaccato di storia e di aneddoti su ogni singolo Papa. Tutto inizia con un viaggio: Pietro parte dalla Terra Santa per raggiungere Roma. A distanza di 2mila anni le strade sono diventate autostrade, ma il viaggio papale ha mantenuto intatta la sua importanza. Dalle portantine ai cavalli, dalle carrozze alle moderne auto, la Papamobile unisce moderna tecnologia e tradizione, ponendo la tecnica al servizio del Pontefice e del suo ministero”. Barbagallo ha ricordato come la storia della Casa automobilistica tedesco-tedesca sia l’unica ad aver mantenuto un filo continuo ininterrotto con la Santa Sede per un intero secolo. A chiudere il tavolo dei relatori è stato Luigi Contu, Direttore dell’Agenzia ANSA, che ha evidenziato l’importante lavoro di documentazione alla base del progetto: “Quando abbiamo iniziato a ragionare con Mercedes su questa iniziativa, è stato semplice e affascinante scavare negli archivi storici e ritrovare queste meraviglie del passato. Da questa ricerca è nato un catalogo straordinario che permette a tutti di ripercorrere un viaggio unico”.

Il percorso espositivo

La mostra, ospitata all’interno di una struttura vetrata appositamente allestita nel Giardino Quadrato (accanto al Padiglione delle Carrozze e alla Pinacoteca), propone otto vetture storiche Mercedes-Benz che hanno segnato la mobilità dei Papi. Tra i pezzi simbolo spiccano: La Mercedes-Benz Nürburg 460 (W 08) del 1930, la prima vettura pontificia con abitacolo impreziosito da broccato di seta e finiture artigianali; la Mercedes-Benz 300 d Landaulet (W 189) del 1960, realizzata per San Giovanni XXIII; due pietre miliari della storia dei trasporti: la Benz Patent-Motorwagen del 1886 (la prima automobile della storia) e una Classe S contemporanea, simbolo delle più recenti sfide della tecnologia ecologica.