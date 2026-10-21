Attualità

Culle vuote in Italia: nascite in calo nel 2025

L'Istat registra nel 2025 una diminuzione dei nuovi nati del 3,8% rispetto all'anno precedente e la discesa sembra proseguire anche nel 2026

Di redazione
Foto di Marcel Fagin su Unsplash

La corsa della denatalità nel nostro Paese non si arresta. L’Istat ha diffuso i dati del rapporto “Natalità e fecondità della popolazione residente”, che registrano un calo del 3,8% dei nuovi nati nel 2025 rispetto all’anno precedente. Una diminuzione che sembra proseguire anche nei primi mesi del 2026: tra gennaio e luglio le nascite sono diminuite dell’1,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il numero medio di figli per donna si abbassa ancora, passando dall’1,18 all’1,14, a un’età media di 32 anni.

Calo delle nascite

Continuano a diminuire le nascite in Italia. Nel 2025 sono state 355.772, circa 14 mila in meno rispetto al 2024 (-3,8%). La discesa sembra proseguire nel 2026: nel periodo compreso tra gennaio e luglio, le nascite sono state 196.864 (-1,1% rispetto al 2025). Sono i dati del rapporto “Natalità e fecondità della popolazione residente” dell’Istat diffuso questa mattina.

Tasso di fecondità

Si riduce il numero medio di figli per donna, che nel 2025 raggiunge un nuovo minimo: 1,14 (rispetto all’1,18 nel 2024). L’età media delle madri alla nascita del primo figlio è 32 anni e il 44,1% nasce fuori dal matrimonio.

I nomi più scelti

Sofia e Leonardo sono i nomi più scelti.

Fonte Ansa

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