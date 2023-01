E’ cominciato oggi alle 11:08 il voto per il vicepresidente del CSM, che è a scrutinio segreto. Il plenum ha prima approvato all’unanimità la delibera della Commissione Verifica titoli che esclude che vi siano condizioni di ineleggibilità per tutti i consiglieri. Di Romboli si era ipotizzata infatti l’ineleggibilità, per il fatto che è in pensione.

Ma la Commissione Verifica titoli ha stabilito che “l’assetto normativo vigente non preclude l’ineleggibilità a componente del Csm di un professore ordinario in materie giuridiche in quiescenza”. Dopo due votazioni, è stato nominato vicepresidente Fabio Pinelli.

Csm: fumata nera al primo e secondo scrutinio

Fumata nera al primo scrutinio per il vicepresidente del Csm. 14 voti sono andati a Fabio Pinelli, 13 a Roberto Romboli, 5 le schede bianche. Il quorum è di 17 voti. E’ andato a vuoto anche il secondo scrutinio. Fabio Pinelli ha avuto 15 voti, Romboli 12 e cinque le schede bianche. Alla terza votazione l’avvocato Fabio Pinelli, candidato della Lega, è stato eletto vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura con 17 voti. Roberto Romboli ha ottenuto 14 voti, una scheda bianca.

Il nuovo vicepresidente CSM è Pinelli il candidato della Lega

Il candidato della Lega, l’avvocato Fabio Pinelli, è il nuovo vicepresidente del Csm. “Cerchiamo di essere credibili, trasparenti, mai obliqui nell’interesse del Paese”, ha detto il nuovo vicepresidente prendendo la parola dopo la sua elezione.

“Anche a chi non mi ha votato dovrò garantire ascolto, perchè il comportamento del Csm sia orientato sempre verso scelta condivise meditate”, ha detto Pinelli. “Sono onorato del ruolo che mi avete riconosciuto”, ha detto tra l’altro Pinelli, esprimendo “grande emozione” perchè “mi rendo conto della gravosa responsabilità” .

Mattarella a Pinelli: “Ora lei è punto di riferimento”

“Al vice-presidente del Csm spetta il compito di favorire la coesione: con la sua elezione lei è divenuto il punto di riferimento di tutto il consiglio”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla seduta straordinaria del Plenum del CSM dopo l’elezione di Fabio Pinelli a nuovo vice-presidente del Csm.

“Desidero ricordare il ruolo di questo Consiglio, organo di garanzia che la Costituzione colloca a presidio dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura. A lei spetta il compito di favorire la coesione dell’attività del Consiglio. L’adozione di delibere condivise, ne rende più efficace ed autorevole il percorso”, ha detto il presidente della Repubblica.

Ieri, in un breve intervento, il Capo dello Stato aveva ricordato che “La magistratura ha nel suo ambito le risorse per superare le difficoltà e assicurare la legalità”, dicendosi “certo che il nuovo consiglio saprà svolgere le sue funzioni”. Mattarella aveva anche sottolineato la complessità della consiliatura precedente “segnata da gravi episodi che l’hanno colpita: nonostante questo il Csm” è riuscito a “superare le tensioni”.

Fonte Ansa