Meloni convoca il G7: “Su confine tra Israele e Libano applicare risoluzione Onu”

La premier Giorgia Meloni ha indetto una riunione del G7 per affrontare la crisi in Medio Oriente chiedendo una soluzione diplomatica per stabilizzare il confine israelo-libanese e di rafforzare il mandato della missione Unifil

Crisi in Medio Oriente, Meloni convoca riunione del G7

“L’Italia continuerà a impegnarsi per una soluzione diplomatica, anche in qualità di presidente di turno del G7. Ho convocato per questo pomeriggio una riunione a livello dei leader”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, a quanto si apprende, in un discorso in apertura del Consiglio dei ministri, “alla luce dell’aggravarsi della crisi in Medio Oriente”.

Meloni: “Su confine tra Israele e Libano applicare risoluzione Onu”

“L’obiettivo è la stabilizzazione del confine israelo-libanese attraverso la piena applicazione della risoluzione 1701”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, a quanto si apprende, in un intervento in apertura del Consiglio dei ministri, dopo aver annunciato la convocazione di una riunione del G7 a livello dei leader. “In questo quadro, l’Italia ha invitato il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a prendere in considerazione un rafforzamento del mandato della missione Unifil al fine di assicurare la sicurezza del confine tra Israele e Libano in attuazione delle vigenti risoluzioni dell’Onu”, ha aggiunto, sottolineando che “è altrettanto urgente giungere a un accordo per un cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi in linea con la risoluzione 2735”.

Meloni sulla crisi in MO, governo pronto a misure necessarie

“Nella riunione di ieri abbiamo anche discusso della messa in sicurezza dei cittadini italiani e dei militari del contingente Unifil. Il tavolo di Governo è stato convocato in forma permanente per monitorare costantemente l’evolversi della situazione e adottare tempestivamente le misure necessarie”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, a quanto si apprende, in un intervento in apertura del Consiglio dei ministri, all’indomani del vertice riunito ieri d’urgenza a Palazzo Chigi “alla luce dell’aggravarsi della crisi in Medio Oriente”, “per discutere la situazione e valutare le misure necessarie”. “Alla riunione – ha spiegato Meloni – hanno partecipato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani in collegamento da remoto, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il sottosegretario Alfredo Mantovano, autorità delegata per i servizi di sicurezza, i vertici dei servizi segreti, il consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio e, in collegamento, l’ambasciatore d’Italia in Israele, Luca Ferrari”.

Meloni: “Appello a tutti ad evitare ulteriori escalation”

“Nel condannare l’attacco iraniano a Israele, abbiamo condiviso la profonda preoccupazione per gli sviluppi in corso e lanciato un appello alla responsabilità di tutti gli attori regionali, chiedendo di evitare ulteriori escalation”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, a quanto si apprende, in un intervento in apertura del Consiglio dei ministri, all’indomani del vertice riunito ieri d’urgenza a Palazzo Chigi “alla luce dell’aggravarsi della crisi in Medio Oriente”, “per discutere la situazione e valutare le misure necessarie”.

Fonte: Ansa