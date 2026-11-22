Il diritto a un alloggio adeguato rappresenta una delle sfide sociali ed economiche più urgenti del nostro tempo. La crescita del costo della vita, la rapida urbanizzazione e gli effetti sempre più severi dei cambiamenti climatici stanno aggravando le disuguaglianze in ogni continente, rendendo la casa un bene sempre meno accessibile per milioni di famiglie. Di fronte a questo scenario critico, le istituzioni internazionali sono chiamate a coordinare risposte concrete, basate su dati affidabili e strategie politiche condivise ed efficaci.

I numeri dell’emergenza e il vertice di Nairobi

Sono 3,4 miliardi le persone nel mondo che vivono senza una casa sicura, dignitosa e adeguata. Di queste, oltre 1,1 miliardi abitano in insediamenti informali e baraccopoli, spesso privi di acqua potabile, servizi igienici e garanzie sul diritto di proprietà. A richiamare l’attenzione sull’emergenza abitativa è UN-Habitat, che il 26 e 27 novembre riunirà a Nairobi rappresentanti degli Stati membri per discutere una definizione globale condivisa di senzatetto e nuove raccomandazioni sulle politiche abitative.

Carenza di dati, caro affitti e rischi climatici

Secondo il Rapporto mondiale sulle città 2026, soltanto 78 Paesi dispongono di dati ufficiali sulla condizione dei senzatetto, anche a causa della mancanza di criteri comuni per identificare il fenomeno. “La crisi abitativa interessa tutte le regioni, con forme diverse: accessibilità economica, senzatetto, insediamenti informali e rischi climatici”, ha dichiarato Anacláudia Rossbach, direttrice esecutiva di UN-Habitat. Tra le questioni al centro dell’incontro anche il peso degli affitti: a livello mondiale, il 44% delle famiglie spende oltre il 30% del proprio reddito per la casa. I lavori affronteranno inoltre la sostenibilità e la resilienza degli edifici e delle comunità di fronte ai cambiamenti climatici.

La nuova Piattaforma della conoscenza sull’abitare

In occasione della riunione sarà presentata la prima versione della Piattaforma della conoscenza sull’abitare, uno strumento digitale che raccoglierà dati, politiche pubbliche e buone pratiche di 84 Paesi. L’obiettivo è favorire la cooperazione internazionale e sostenere i governi nell’elaborazione di politiche abitative inclusive e accessibili.

Fonte Agensir