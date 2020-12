Covid: nuovo record di contagi nel mondo. Ecco i Paesi più colpiti

Ha superato quota 74 milioni il numero di contagi da Covid-19 registrati ufficialmente in tutto il mondo dall’inizio della pandemia, secondo i dati dell’università americana Johns Hopkins.

Il paese più colpito dal coronavirus in termini assoluti restano gli Stati Uniti, che ieri hanno registrato un nuovo doppio record, per numero di contagi e di decessi in un giorno. Al secondo posto l’India e al terzo ancora il Brasile. Seguono, per numero di contagi: Russia, Francia, Turchia, Gran Bretagna e Italia.

Covid: in Usa 250.000 casi e 3.700 morti in 24 ore

Gli Stati Uniti hanno registrato il nuovo doppio record negativo di 250.000 nuovi casi di Covid e 3.700 morti nella sola giornata di mercoledì. Il totale sale così a quasi 17 milioni casi e 1,65 milioni morti. E’ quanto emerge dai dati della John Hopkins University. Al vicepresidente Mike Pence e a sua moglie Karen sarà somministrato il vaccino contro il Covid venerdì. E lo faranno pubblicamente. Lo rende noto la Casa Bianca.

Brasile, superati i sette milioni di contagi

Il Brasile supera i sette milioni di contagi di Covid-19 dall’inizio della pandemia, secondo fonti ufficiali. Dal primo caso, registrato lo scorso 26 febbraio, il colosso sudamericano ha contabilizzato 7.040.608 contagi. Nelle ultime 24 ore i casi sono stati 68.437. Alto anche il numero delle vittime giornaliere: 968, la cifra maggiore dallo scorso 15 settembre. In totale i morti sono 183.822.

Italia: il bollettino del 16 dicembre

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 17.572 nuovi casi di coronavirus, a fronte di 199.489 tamponi effettuati (martedì i contagi erano stati 14.844 su 162.880 test). I morti sono stati 680, portando così il totale dei decessi dall’inizio della pandemia a 66.537. Sono, invece, 34.495 le persone guarite. In calo di 77 unità le terapie intensive e di 445 gli altri reparti Covid.

Dei 17.572 nuovi casi in Italia delle ultime 24 ore, 3.817 si sono registrati in Veneto. In Lombardia 2.994, in Puglia 1.388, in Emilia Romagna 1.238, in Lazio 1.220, in Piemonte 1.215 e in Sicilia 1.065. In tutte le altre Regioni ci sono stati meno di mille casi.

