Covid, sale al 7,1% la positività. Oggi 18.025 positivi, 326 vittime

E’ in calo il numero delle persone che sono risultate positive al test del coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute nel bollettino del 4 aprile, giorno di Pasqua, sono 18.025 le persone positive, in calo rispetto a sabato quando erano stati 21.261. Rispetto a sabato scende anche il numero delle persone decedute: nelle ultime 24 ore sono 326 le vittime.

La situazioni negli ospedali

Sono 3.703 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, in calo di 11 unità rispetto a sabato nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono 195 (sabato 234). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 28.432 persone, in calo di 57 unità rispetto a sabato.

Il tasso di positività

Sono stati effettuati 250.933 tamponi molecolari e antigenici. Sabato i test erano stati 359.214. Il tasso di positività è salito al 7,1%, sabato era al 5,9%.

I dati dall’inizio dell’emergenza

Dall’inizio dell’emergenza, i guariti dal Covid o dimessi sfiorano quota tre milioni. Sono esattamente 2.988.199 (+13.511 nelle ultime 24 ore). In totale i casi da inizio epidemia sono 3.668.264, i morti 111.030. Gli attualmente positivi sono 569.035 (rispetto a sabato +4.180), in isolamento domiciliare ci sono 536.900 persone (+4.248).

