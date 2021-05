Covid, nuovo record di decessi in India: mai così tanti in 24 ore

L’India ha registrato l’ennesimo record negativo nell’emergenza coronavirus: 3.780 persone sono infatti morte nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi dal ministero della Sanità. I nuovi casi di Covid-19 sono 382mila. Mai così tanti da inizio pandemia. Nonostante le pressione dell’opposizione, il premier Narendra Modi continua a rifiutarsi di imporre un lockdown nazionale duro per timore delle ripercussioni sull’economia.

Good to see our healthcare workers and nurses set an example in reducing vaccine wastage.

Reducing vaccine wastage is important in strengthening the fight against COVID-19. https://t.co/xod0lomGDb

— Narendra Modi (@narendramodi) May 5, 2021