Covid, in un giorno meno di 10mila nuovi positivi

Scendono sotto quota diecimila i nuovi casi giornalieri di positività al Covid individuati nel nostro Paese, quasi dimezzandosi rispetto a ieri, così come i decessi. Intanto nel Regno unito le autorità sanitarie hanno approvato una versione aggiornata del vaccino contro il Covid della società Moderna, appositamente studiato per contrastare la variante Omicron, oltre che la forma originale del virus.

I dati

I nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore sono 9.894, quando ieri erano stati 19.457, mentre i decessi passano da 78 agli attuali 42.

Il tasso è al 15,4 %, in rialzo rispetto a un giorno fa, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 301 e quelli ricoverati nei reparti ordinari 7.504.

Vaccino aggiornato

L’agenzia nazionale del farmaco del Regno unito (Mhra) ha reso noto, in un comunicato, di aver approvato il vaccino per le dosi di richiamo per gli adulti “dopo che è risultato conforme agli standard di sicurezza, qualità ed efficacia dell’ente regolatorio britannico” e in grado di suscitare una “forte risposta immunitaria” contro entrambi i ceppi.

