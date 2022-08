Covid, bollettino: tasso al 17,7%. In Puglia forte crescita di decessi

Sono 42.976 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 45.621. Le vittime sono 161, in calo rispetto alle 171 di ieri.

Il bollettino Covid del 4 agosto

Il tasso è 17,7% in lieve calo rispetto a ieri quando era al 17,8% di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 242.010 tamponi. Sono invece 362 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 34 in meno rispetto a ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 31. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 9734, 272 in meno rispetto a ieri.

Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.175.294, ovvero 26.149 in meno rispetto a ieri. In totale sono 21.213.559 i contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 172.729. I dimessi e i guariti sono 19.865.536 con un incremento di 68.947.

Covid: in Puglia forte crescita di decessi: 23 morti

Si impenna il numero delle vittime in Puglia per Covid. Sono 23 i decessi nelle ultime 24 ore come comunicato dal bollettino della Regione. I nuovi casi di positività, invece, sono 3.047 su 16.167 test, con una incidenza del 18,8%. Il numero maggiore di casi è stato registrato in provincia di Bari (855), poi Lecce (760), Taranto (455), Brindisi (322). Nel Foggiano sono stati rilevati 316 casi, nella Bat 213. I positivi residenti fuori regione sono 113 e 13 quelli per cui non è stata ancora definita la provincia di provenienza. Le persone attualmente positive sono 50.402, delle quali 438 (ieri 463) sono ricoverate in area non critica e 17 in terapia intensiva (ieri 18).

Nessun decesso in Trentino

Non si è registrato invece nessun decesso per Covid in Trentino, dove i nuovi casi sono 455: 9 i positivi al molecolare (su 142 test effettuati) e 446 all’antigenico (su 1.877 test). Il bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari riferisce inoltre che i pazienti ricoverati sono 73, di cui 3 in rianimazione. I vaccini somministrati sono 1.243.107, di cui seconde 428.699 dosi, 339.497 terze dosi e 24.043 quarte dosi. I guariti sono 455 in più, per un totale di 188.951 da inizio pandemia.

