Covid, bollettino 17 dicembre: il tasso di positività risale al 9,8%

Oltre 18 mila (18.236) positivi in 24 ore. 185.320 tamponi analizzati. 683 morti in 24 ore. Sono questi, in sintesi estrema, i dati principali trasmessi nel bollettino odierno dell’Istituto Superiore di Sanità.

Sono 2.855 i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 71 unità rispetto a ieri nel saldo tra ingressi e uscite, secondo i dati del ministero della Salute. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 183. Le persone ricoverate con sintomi nei reparti ordinari sono 26.427, in calo di 470 unità rispetto a ieri. Il tasso di positività risale così al 9,8%.

