Cosa spaventa di più i giovani: la guerra e il futuro incerto

La guerra, l’incertezza per il futuro, gli effetti del cambiamento climatico e la paura di non trovare un lavoro sono alcune delle paure più diffuse tra i giovani secondo l’indagine dell’Osservatorio sulle Paure Generazionali di Skuola.net. Lo “spettro” del conflitto, nucleare o su scala globale, guadagna il primo posto tra i principali timori delle generazioni Zeta e Alpha, seguito dal disagio interiore e dal terrore di non trovare l’amore.

Il sondaggio

E’ la tensione geopolitica internazionale ad aggiudicarsi quest’anno l’Oscar della paura più diffusa tra le nuove generazioni. A svelarlo è l’Osservatorio sulle Paure Generazionali del portale Skuola.net, che ha interpellato un campione di 1.000 tra ragazze e ragazzi – tra gli 11 e i 29 anni – chiedendo loro di confessare quali tra i vari “spettri” proposti dall’indagine fossero appunto i più temibili. Il risultato è il ritratto di generazioni – le cosiddette Zeta e Alpha – strette in una doppia morsa: da un lato il terrore per le catastrofi globali in rapida escalation, dall’altro una profonda, intima insicurezza sul proprio futuro personale e sentimentale. Con solo il 13% degli intervistati che ha il coraggio o la fortuna di ammettere di non avere “nessuna di queste paure”, con una netta prevalenza di questo stato d’animo nel campione maschile (20%) più che in quello femminile (8%).

Le paure principali

A differenza di rilevazioni simili svolte negli anni scorsi, il 2026 vede un clamoroso ribaltone al vertice. Al primo posto assoluto trionfa la paura di una guerra nucleare o globale, indicata dal 45% dei giovani. Si tratta di un’impennata drastica rispetto al passato: questo timore, in precedenza, si fermava infatti al 34% (nel 2025) e al 33% (nel 2024). Tuttavia, i ragazzi continuano ugualmente a fare i conti con un forte disagio interiore. Subito dietro lo spettro bellico, al secondo posto, si piazza infatti la paura di non essere mai felici o soddisfatti, indicata dal 43% del campione (in costante crescita rispetto al 40% del 2025 e al 38% del 2024). Il podio si chiude con un altro timore strettamente legato alla sfera affettiva: il terrore di non trovare l’amore, che fa un balzo in avanti notevole conquistando il 41% dei voti, contro il 33% di un anno fa.

Il “resto” della classifica

Scendendo nella classifica, si consolida l’ansia per la propria indipendenza materiale. Il 38% dei giovani teme di non avere abbastanza soldi, mentre il 37% è spaventato dall’idea di non riuscire a farsi una vita propria. A pari merito, sempre al 37%, si fa largo la preoccupazione l’aumento della violenza sociale, schizzata di 11 punti percentuali rispetto al 26% dello scorso anno. A ridosso delle posizioni di vertice, al 35%, c’è da una parte l’incubo di non trovare lavoro, dall’altra la paura per il cambiamento climatico, tornata a mordere le coscienze dopo due anni di sostanziale stabilità al 24%. Chiudono la top la paura di non avere amici (31%) e quella di non riuscire a viaggiare (23%) per esplorare un mondo che appare sempre più chiuso e ostile.

Fonte Ansa