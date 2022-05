Corpo senza vita nel Tevere, si tratta di un turista americano

E’ di Elijah Oliphant, 21 anni originario del Texas, il corpo senza vita trovato oggi nel nel Tevere, a Roma, nei pressi di ponte Sisto, poco prima delle 10 dai vigili del fuoco che hanno poi provveduto ad allertare la polizia. Il giovane era in vacanza in Italia con la famiglia. La procura ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso e tentare di ricostruire gli ultimi attimi di vita del giovane turista americano.

La ricostruzione

Il ragazzo era arrivato a Roma lunedì 23 maggio. Dopo una cena con i genitori e la fidanzata – studentessa a Reggio Emilia – in un ristorante a due passi dal parco dell’Appia Antica, era tornato in albergo per riposare ma – stando alla ricostruzione del padre e della madre – intorno all’una di notte ha lasciato la struttura allontanandosi da solo, come dimostrerebbero anche le immagini delle telecamere all’ingresso dell’hotel. Il ragazzo, che aveva lasciato in camera sia il passaporto che il telefonino, non aveva mostrato, a quanto pare, segnali di paura o preoccupazione per qualcosa. Da allora non si hanno più avuto sue notizie, fino a quando oggi non è stato recuperato il corpo senza vita dalle acque del Tevere, all’altezza di Ponte Sisto. Giunti sul posto, i genitori hanno riconosciuto il figlio, che indossava ancora i vestiti con cui si era allontanato dall’hotel, canottiera bianca e il pantalone del pigiama. Indagano gli agenti del commissariato Trastevere, incaricati dal pubblico ministero Francesco Minisci.

