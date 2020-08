Coronavirus in Italia. Risale il numero dei positivi: + 190

Oggi i contagi sono in salita. Si registrano 190 positivi, mentre i guariti, in totale, sono 200.766. Le vittime, in totale, sono 35.171, con 5 decessi nelle ultime 24 ore (ieri erano 12). Valle d’Aosta, Molise e Basilicata sono le tre le regioni a non avere nuovi casi. Il numero dei guariti nelle ultime 24 è pari a 177, per un totale di 200.766 (ieri 129). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 41, la cifra non è invariata rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 761 (+27 rispetto al giorno precedente). 11.680 sono le persone in isolamento domiciliare (+19). I tamponi effettuati al momento sono 6.984.589, in aumento di 43.788 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 4.155.026, al netto di quanti tamponi sono stati fatti.

I dati regionali

Secondo quanto riporta il Ministero della Salute, le persone attualmente positive sono:

5.752 in Lombardia

798 in Piemonte

1.581 in Emilia-Romagna

1.065 in Veneto

405 in Toscana

200 in Liguria

987 nel Lazio

139 nelle Marche

392 in Campania

88 nella Provincia autonoma di Trento

131 in Puglia

138 in Friuli Venezia Giulia

125 in Abruzzo

293 in Sicilia

118 nella Provincia autonoma di Bolzano

29 in Umbria

45 in Sardegna

99 in Calabria

13 in Valle d’Aosta

33 in Molise

51 in Basilicata.

Il numero delle vittime

Si registrano i seguenti morti:

16.819 in Lombardia (+1)

4.132 in Piemonte (+1)

4.291 in Emilia-Romagna

2.077 in Veneto (+1)

1.137 in Toscana (+1)

1.568 in Liguria

864 nel Lazio

987 nelle Marche

436 in Campania

405 nella Provincia autonoma di Trento

553 in Puglia

346 in Friuli Venezia Giulia

472 in Abruzzo

284 in Sicilia (+1)

292 nella Provincia autonoma di Bolzano

80 in Umbria

134 in Sardegna

97 in Calabria

146 in Valle d’Aosta

23 in Molise

28 in Basilicata.

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.