Il primo gruppo

Ne conta 6, volti a determinare la “capacità di monitoraggio”. Si tratta della qualità dei dati e dei sistemi di sorveglianza, tenendo conto di alcuni valori, elencati di seguito

1. Numero di casi sintomatici notificati per mese in cui è indicata la data inizio sintomi/totale di casi sintomatici notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo

2. Numero di casi notificati per mese con storia di ricovero in ospedale (in reparti diversi dalla TI) in cui è indicata la data di ricovero/totale di casi con storia di ricovero in ospedale (in reparti diversi dalla TI) notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo.

3. Numero di casi notificati per mese con storia di trasferimento/ricovero in reparto di terapia intensiva (TI) in cui è indicata la data di trasferimento o ricovero in Tl/totale di casi con storia di trasferimento/ricovero in terapia intensiva notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo

4. Numero di casi notificati per mese in cui è riportato il comune di domicilio o residenza/totale di casi notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo

5. Numero di checklist somministrate settimanalmente a strutture residenziali sociosanitarie (opzionale)

6. Numero di strutture residenziali sociosanitarie rispondenti alla checklist settimanalmente con almeno una criticità riscontrata (opzionale).

Il secondo gruppo

Serve a valutare la “capacità di accertamento diagnostico, indagine e gestione”, vale a dire la prontezza della determinata regione a rintracciare i casi sospetti e di garantire risorse adeguate per il contact-tracing, l’isolamento e la quarantena. Anche qui si tengono d’occhio 6 valori:

1. Percentuale di tamponi positivi escludendo per quanto possibile tutte le attività di screening e il “re-testing” degli stessi soggetti, complessivamente e per macro-setting per mese

2. Tempo tra data inizio sintomi e data di diagnosi

3. Tempo tra data inizio sintomi e data di isolamento (opzionale)

4. Numero, tipologia di figure professionali e tempo/persona dedicate in ciascun servizio territoriale al contact-tracing

5. Numero, tipologia di figure professionali e tempo/persona dedicate in ciascun servizio territoriale alle attività di prelievo/invio ai laboratori di riferimento e monitoraggio dei contatti stretti e dei casi posti rispettivamente in quarantena e isolamento.

6. Numero di casi confermati di infezione nella regione per cui sia stata effettuata una regolare indagine epidemiologica con ricerca dei contatti stretti/totale di nuovi casi di infezione confermati.