Coronavirus, 993 morti in 24 ore. Mai così tanti in Italia

Un dato scioccante quello che è stato trasmesso oggi dal bollettino del ministero della Salute. Riguarda le persone che sono decedute a causa del coronavirus nelle ultime 24 ore nel nostro Paese: sono 993, mai così tante vittime erano state registrate nel nostro Paese da quando è iniziata la pandemia.

I positivi

Sono 23.225 le persone che sono risultate positive nell’ultima giornata. Resta stabile al 10,2% l’incidenza delle nuove persone risultate positive al Covid rispetto al numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Nello specifico i test sono stati 226.729. Ieri l’incidenza era al 10%. Il totale dei casi è ora di 1.664.829, le vittime sono 58.038. Gli attualmente positivi sono 759.982, i guariti e i dimessi 846.809.

Le terapie intensive

Sono 3.597 i pazienti in terapia intensiva per il Covid, 19 in meno di ieri. Si tratta di un saldo tra ingressi e uscite e per la prima volta la tabella indica il numero di ingressi in rianimazione nelle 24 ore, in questo caso 217. I ricoverati nei reparti ordinari sono 31.772, in calo di 682 unità. In isolamento domiciliare ci sono 724.6213 persone, 547 in meno di ieri.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: [email protected]

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.