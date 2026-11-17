Convertire l’industria, responsabile di un quarto delle emissioni di CO2, in una produzione green sostenibile capace di creare nuovi posti di lavoro e attrarre investimenti grazie alla tecnologia. L’obiettivo è messo nero su bianco nell'”Antalya Green Industrialization Compact” a Cop31, in corso in Turchia. Per raggiungerlo, occorre prendere oggi le decisioni che determineranno il futuro dell’industrializzazione verde domani, ha dichiarato Michael Apicelli, a capo del segretariato del Climate Club, una coalizione che riunisce 53 Paesi.

Industrializzazione verde

Alla Cop31 in corso in Turchia i governi hanno assicurato l’impegno per una produzione industriale green, visto che il settore conta per un quarto delle emissioni totali dirette di CO2, con acciaio, cemento e chimica responsabili di circa il 70% delle emissioni industriali totali. “L’industrializzazione verde rappresenta un pilastro strategico dell’azione per il clima e dello sviluppo nazionale, favorendo economie competitive e resilienti, in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi. Ribadiamo la nostra ambizione comune di sfruttarne appieno il potenziale, concentrandoci maggiormente su investimenti, attuazione e risultati concreti per una produzione industriale a emissioni quasi zero”. L’impegno è contenuto nell’“Antalya Green Industrialization Compact”, emerso durante una riunione ministeriale, per sbloccare investimenti, creare mercati per prodotti industriali più puliti e favorire l’accesso dei paesi in via di sviluppo a nuove tecnologie.

Lo slancio delle rinnovabili

Il progetto mette in luce proprio il ruolo crescente della tecnologia nell’azione per il clima. “L’industrializzazione verde significa trasformare lo slancio verso le energie rinnovabili in opportunità industriali capaci di creare posti di lavoro, attrarre investimenti e rafforzare la sicurezza energetica”, ha dichiarato Ciyong Zou, vicedirettore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (Unido).

L’urgenza

Michael Apicelli, a capo del segretariato del Climate Club – una coalizione di 53 paesi impegnata a ridurre le emissioni industriali – ha sottolineato che molte delle soluzioni necessarie sono già a portata di mano. “Non si tratta di tecnologie inedite che dobbiamo ancora attendere; sono già disponibili. È solo necessario effettuare gli investimenti”, ha affermato ai microfoni di Un News. L’urgenza, ha spiegato, risiede nel fatto che gli investimenti nella produzione di acciaio e cemento possono vincolare l’adozione di determinate tecnologie per 30-40 anni: le scelte compiute oggi diventano, dunque, cruciali per le generazioni future”.

Fonte Ansa