Rafforzare la partnership sul tema dello sviluppo sostenibile e della crescita economica, mettendo in connessione capacità e competenze tecnologiche e risorse finanziarie. Questo l’obiettivo dell’incontro a margine di Cop31 ad Antalya tra l ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ela ministra del Cambiamento climatico e dell’Ambiente degli Emirati Arabi Uniti, Amna bint Abdullah Al Dahak. “Vogliamo continuare a sviluppare questa collaborazione, mettendo a sistema le rispettive competenze e capacità per generare opportunità di crescita e sviluppo sostenibile”, ha detto Pichetto. A marzo 2023 la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ad Abu Dhabi.

L’incontro

Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha incontrato alla Cop31 di Antalya in Turchia la ministra del Cambiamento climatico e dell’Ambiente degli Emirati Arabi Uniti, Amna bint Abdullah Al Dahak. Il confronto ha consentito di approfondire le prospettive della cooperazione bilaterale, alla luce del partenariato strategico tra Italia ed Emirati, elevato a questo livello nel marzo 2023, in occasione della visita della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ad Abu Dhabi.

I temi

Una collaborazione che punta a promuovere crescita, investimenti e sviluppo sostenibile, con particolare attenzione al continente africano e in coerenza con gli obiettivi del Piano Mattei. Un modello di cooperazione che mette in connessione le competenze tecnologiche e industriali italiane con la capacità di investimento emiratina, soprattutto nei settori strategici dell’acqua e dell’energia. Tra gli strumenti già operativi figura il Protocollo d’intesa in materia di sviluppo sostenibile tra il Mase e il ministero emiratino dell’Ambiente. L’accordo favorisce il trasferimento delle migliori tecnologie italiane, lo scambio di esperienze e buone pratiche e la realizzazione di iniziative congiunte. La cooperazione riguarda in particolare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, l’adattamento ai cambiamenti climatici, il trasferimento tecnologico e la promozione di partenariati pubblico-privati.

“Obiettivi importanti”

“Gli Emirati Arabi Uniti rappresentano per l’Italia un partner strategico e un Paese amico – ha concluso il ministro -, con il quale condividiamo obiettivi importanti e una relazione consolidata, fondata anche sulla vicinanza geografica e su intensi rapporti economici. Vogliamo continuare a sviluppare questa collaborazione, mettendo a sistema le rispettive competenze e capacità per generare opportunità di crescita e sviluppo sostenibile”.

Fonte Ansa