Cop31 al via: trasformare gli impegni globali in soluzioni concrete

La “Cop dell’attuazione” che deve trasformare gli impegni e i piani i nazionali in risultati concreti è cominciata ad Antalya, in Turchia, co-organizzata dal Paese ospitante e dall’Australia. L’evento dedicato alla lotta al cambiamento climatico riunisce duecento partecipanti, tra capi di Stato, leader politici e organizzazioni internazionali, in un programma che si estende fino al 20 novembre. Il ministro dell’Ambiente turco Murat Kurum, che guiderà l’Action Agenda, ha rilanciato l’impegno a portare la quota di elettricità nei consumi energetici al 35% entro il 2035, mentre il ministro australiano per il Cambiamento climatico e l’Energia, Chris Bowen condurrà i negoziati. Transizione energetica e investimenti in finanza climatica, per trasformare i programmi in effetti tangibili nella vita delle persone, i principali temi sul tavolo della Conferenza.

Cop31 al via

Si è aperta in Turchia la conferenza sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite Cop31. L’evento, ospitato dalla Turchia in collaborazione con l’Australia, si tiene ad Antalya, località nel sud ovest del Paese, sulla costa mediterranea. Al vertice, che si terrà da oggi al 20 novembre, si discuterà della lotta contro il cambiamento climatico, di riduzione delle emissioni e della transizione verso fonti energetiche alternative ai combustibili fossili. Il ministro turco dell’Ambiente, Murat Kurum, detiene la presidenza della conferenza, mentre il ministro australiano per il Cambiamento climatico e l’Energia, Chris Bowen, guiderà i negoziati.

I partecipanti

Sono attesi all’evento rappresentanti di oltre 200 Paesi, mentre secondo un programma ancora provvisorio diffuso dall’organizzazione hanno confermato la loro presenza i leader di 95 Stati e di 7 organizzazioni internazionali, che si incontreranno per delle sessioni speciali di alto livello durante la giornata di mercoledì 11 e giovedì 12. I leader che hanno confermato la loro presenza sono 37 capi di Stato, 35 capi di governo, 8 vicepresidenti, 7 vice primi ministri, 2 principi ereditari, 1 principe, 1 presidente di parlamento e 4 rappresentanti speciali. Tra i Paesi che hanno confermato la loro partecipazione, secondo il programma provvisorio diffuso dal ministero dell’ambiente turco, c’è anche l’Italia, oltre a Austria, Regno Unito, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Finlandia, Repubblica di Cipro, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Montenegro, Macedonia del Nord, Liechtenstein, Malta, Moldavia, Norvegia, Federazione Russa, Slovenia, Ucraina e la Repubblica turca di Cipro del Nord, ovvero la parte settentrionale dell’isola di Cipro che è riconosciuta come un’entità statale internazionalmente soltanto dalla Turchia.

Soluzioni pratiche

“La COP31 deve dare una spinta decisiva alle soluzioni, traducendo gli obiettivi globali esistenti e i piani nazionali in fasi operative concrete. E deve concretizzare soluzioni pratiche“. Lo ha detto il segretario generale dell’agenzia dell’Onu per il clima, l’Unfccc, Simon Stiell, nel suo intervento all’apertura della Cop31 di Antalya in Turchia. Per Stiell la Cop31 cercherà “soluzioni per triplicare i finanziamenti destinati all’adattamento, come concordato l’anno scorso. Soluzioni per superare l’enorme frustrazione che i Paesi incontrano nell’accedere a risorse finanziarie già stanziate e disponibili. Soluzioni per triplicare la capacità globale di energia da fonti rinnovabili entro il 2030… Per trasportare l’energia attraverso reti e confini, alimentando così l’era dell’elettricità… E per ridurre drasticamente le emissioni di metano”.

I risultati da ottenere

Stiell ha citato fra i risultati da ottenere “un’intesa sul Meccanismo per una Transizione Giusta (Just Transition Mechanism)”; “accordi in materia di adattamento” che “forniranno uno strumento per erogare fondi ai Paesi, avvalendosi di indicatori capaci di stimolare il progresso a livello nazionale”. E poi “accordi sulla mitigazione” e “accordi sul finanziamento”, per “onorare gli impegni da 300 miliardi e 1,3 trilioni”. “L’urgenza di questo momento deve spingerci ad andare avanti” ha detto Stell, che ha citato “la tragedia sconvolgente (che) ha colpito l’Himalaya” e “un fenomeno El Niño di proporzioni eccezionali”. Il segretario dell’Unfccc ha ricordato che “il caos legato ai costi dei combustibili fossili ha provocato quest’anno uno shock a livello globale, colpendo duramente le famiglie e diffondendo l’inflazione come un cancro”. Tuttavia, ha aggiunto, “le soluzioni sono chiare: l’anno scorso, le energie rinnovabili a livello globale hanno permesso di risparmiare circa mezzo trilione di dollari. A cui si aggiungono altri 265 miliardi di dollari solo nel primo semestre di quest’anno”.

La Cop dell’attuazione

La Cop31 di Antalya in Turchia deve diventare una “Cop dell’attuazione“, per colmare “il divario tra gli impegni assunti durante i negoziati e i miglioramenti tangibili nella vita delle persone”. Lo ha detto il presidente della Cop31, Murat Kurum, nel suo intervento all’inaugurazione della conferenza Onu sul clima. Nel suo discorso introduttivo, Kurum ha ribadito il ruolo dell’elettrificazione nella transizione energetica, mettendo in luce l’iniziativa turca “35-by-35” (35 entro il 2035) – un impegno globale per l’elettrificazione che punta a portare la quota di elettricità nel consumo energetico finale al 35% entro il 2035.

La finanza climatica

Secondo Kurum, “le energie rinnovabili, il potenziamento delle reti, lo stoccaggio energetico, l’efficienza energetica, i trasporti puliti e l’industria verde costituiranno elementi che si rafforzeranno a vicenda all’interno di tale trasformazione. La Presidenza auspica che “i risultati dei negoziati internazionali sul clima si traducano in cambiamenti tangibili nella vita quotidiana delle persone: edifici che consumano meno energia, trasporti pubblici puliti, energia a costi accessibili e nuovi posti di lavoro”.

Kurum ha fatto riferimento all’obiettivo di finanza climatica concordato a Baku – che prevede almeno 300 miliardi di dollari all’anno per i paesi in via di sviluppo entro il 2035 – e all’appello a incrementare la finanza climatica da ogni fonte fino ad almeno 1,3 trilioni di dollari l’anno. “Ora le nostre promesse devono essere sostenute da capitali – ha concluso Kurum -. Tali capitali devono finanziare investimenti. E questi investimenti devono portare a dei risultati”.

Fonte Ansa