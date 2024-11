Cop29, approvato il nuovo obiettivo di finanza climatica

Dopo quindici giorni di negoziati, alla Cop29 di Baku, è stato approvato l’accordo concernente l’aumento degli aiuti climatici ai Paesi in via di sviluppo. Quindi, dai 100 miliardi di dollari all’anno attuali, previsti dall’accordo di Parigi, si giungerà in forma graduale a 300 miliardi all’anno nel 2035. Inoltre, nella serata di ieri, sono state varate le norme per il mercato internazionale delle emissioni di carbonio.

L’accordo

Fonte: Ansa