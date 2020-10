Nuovo coordinamento tra Ue e governi su test e vaccini

Stretto coordinamento tra Governi e Commissione europea per rispondere con rapidità ed efficacia alla nuova ondata di contagi. Questo l’impegno emerso dalla videoconferenza informale dei Leader europei, avvenuta ieri in serata.

La conferenza, presieduta dal presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, è terminata verso le 21:30. Sono intervenuti Michel, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, il premier Giuseppe Conte.

Dai test, al vaccino, alle app di tracciamento, alla condivisione di dati e necessità sulle terapie intensive – riferiscono fonti di palazzo Chigi al termine dell’incontro riprese da Sky Tg 24 – le misure sanitarie anti-Covid hanno successo solo se coordinate in Europa. L’Italia sostiene questo approccio e pensa che i Ministri della Salute debbano svolgere un ruolo di primo piano, aggiunge palazzo Chigi.

“La risposta sanitaria non è alternativa a quella sociale ed economica: il recovery fund deve partire prima possibile”. “Lo stretto coordinamento tra Governi e Commissione europea – ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte su Twitter – è fondamentale per rispondere con rapidità ed efficacia alla nuova ondata del #COVID19. La risposta sanitaria deve andare di pari passo a quella economica. Solo unita l’Europa supererà la crisi”.

Close coordination between Governments and @EU_Commission is fundamental for a rapid and effective response to the new #COVID19 wave. The health response must come together with the economic one. Only united will Europe overcome the crisis. pic.twitter.com/ylYrga6lBl

