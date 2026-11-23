A ottobre i prezzi di carburanti e lubrificanti per il trasporto privato nell’Unione europea hanno registrato un aumento medio del 29,5% su base annua, confermando la tendenza al rialzo osservata ad agosto e settembre. Secondo Eurostat, in diciannove Stati membri, compresa l’Italia, l’incremento annuo ha superato quello dei due mesi precedenti. Nonostante la forte pressione rispetto all’anno scorso, su base mensile emergono lievi segnali di rallentamento per benzina e gasolio, con dinamiche molto diverse tra i singoli Paesi.

Il dato

A ottobre, il prezzo dei carburanti e dei lubrificanti per il trasporto privato nell’Ue è aumentato del 29,5% rispetto a ottobre 2025, confermando un trend di aumenti su base annua registrato ad agosto e settembre. È quanto emerge dai dati Eurostat, secondo cui in 19 Paesi Ue, inclusa l’Italia, gli aumenti su base annua registrati in ottobre sono stati superiori a quelli di agosto e settembre 2026.

La situazione nei diversi Paesi

In Estonia (+44,1%), Bulgaria (+42,8%) e Lituania (+42,3%) si sono osservati gli aumenti più consistenti. In Italia l’incremento è del 27%, rispetto al 26,7% di settembre e 20,3% di agosto. L’ufficio statistico dell’Ue certifica inoltre un calo dello 0,2% dei prezzi del gasolio rispetto a settembre. Gli aumenti più consistenti si sono registrati in Irlanda (+6,1%), Svezia (+3,1%) e Romania (+3,0%) mentre i cali più marcati in Polonia (-9,0%), Germania (-5,1%) e Repubblica Ceca (-3,6%). A settembre, i prezzi del gasolio sono aumentati del 5,9% rispetto ad agosto 2026. Quanto alla benzina, a ottobre si è registrato un calo del 3,0% rispetto al mese precedente. A settembre 2026, i prezzi della benzina sono aumentati del 6,7% rispetto ad agosto 2026.

Fonte Ansa