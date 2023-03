Consiglio Europeo, Meloni in aula alla Camera

Dopo il passaggio al Senato di ieri, il Presidente del Consiglio è oggi a Montecitorio per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo di domani a Bruxelles.

Il dibattito in corso

È in corso nell’Aula della Camera il dibattito sulle comunicazioni in vista del prossimo Consiglio Ue che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha tenuto ieri al Senato consegnandone poi il testo a Montecitorio. Meloni è al banco del governo, seduta accanto al ministro Raffaele Fitto.

Le parole della Presidente Meloni

Nella sua replica alla Camera in vista del Consiglio europeo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sottolineato che: “dall’inizio del mio mandato l’Italia ha salvato 36.500 persone in mare. Siamo stato lasciati soli a fare questo lavoro, delle volte al di fuori dei confini nazionali, e raccontare al cospetto del mondo che lasceremmo bambini morire nel Mediterraneo e davanti alle coste calabresi è una calunnia non nei confronti del Governo, nei confronti dello Stato italiano, degli uomini e delle donne delle Forze dell’Ordine che stanno facendo sacrifici enormi, nei confronti del nostro intero sistema. O volete dire che ci sono uomini delle Forze dell’ordine che non salverebbero bambini – chiede – perché gli dà questa indicazione il Governo? È una mancanza di rispetto anche verso di loro”. “L’unico modo possibile per impedire tragedie come quelle di Cutro – aggiunge – è fermare le partenze illegali. E questo è esattamente il lavoro che il governo sta cercando di fare con un piano articolato rispetto al quale non mi sembrano chiare le alternative proposte

Le dichiarazioni della presidente della Commissione Ue

Ieri sera in un tweet la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha reso nota una “fruttuosa telefonata con il premier Giorgia Meloni sulla migrazione in vista del Consiglio europeo. Dobbiamo continuare ad agire in modo rapido e coordinato. È così che abbiamo ottenuto solidi progressi finora. Abbiamo discusso della necessità di sostenere i partner nordafricani, di prevenire le partenze irregolari e le perdite di vite umane in mare”.

Fonte: Ansa