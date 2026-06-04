Concistoro straordinario, Leone XIV chiama i cardinali a riflettere su pace e Sinodo

Sarà la situazione internazionale, segnata da conflitti ma anche da possibili spiragli di speranza, ad aprire il Concistoro straordinario convocato da Papa Leone XIV il 26 e 27 giugno. In una lettera inviata ai cardinali, il decano Giovanni Battista Re ha illustrato i temi dell’assise, che affronterà le sfide della pace, i contenuti dell’enciclica Magnifica Humanitas e lo stato dei lavori del Sinodo, in un confronto diretto tra il Pontefice e il Collegio cardinalizio. Concistoro straordinario, quattro sessioni per leggere il tempo presente Sarà la situazione internazionale, con le sofferenze provocate dai conflitti, ma anche con i possibili segni di speranza, ad aprire il Concistoro straordinario convocato da Papa Leone XIV il 26 e 27 giugno. A spiegare i temi di lavoro dell’assise è il cardinale decano Giovanni Battista Re in una lettera a tutti i porporati. I lavori si svolgeranno tra l’Aula Paolo VI e l’Aula del Sinodo in quattro sessioni. La prima sarà dedicata appunto alla situazione internazionale, nella ricerca di vie di dialogo nel mondo ancora attraversato da molti conflitti.

Focus sull’enciclica Magnifica Humanitas

La seconda sessione, il 26 pomeriggio, sarà centrata invece sull’enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, in particolare sul capitolo 5 che tratta della cultura del potere e della civiltà dell’amore. In particolare il confronto sarà focalizzato sul come ribadire il superamento del concetto di ‘guerra giusta’.

Relazioni e trasformazioni alla luce del Vangelo

La terza sessione, il 27 giugno mattina, sarà dedicata ancora alla Magnifica Humanitas. In particolare i cardinali si confronteranno sulla necessità di costruire relazioni e leggere le trasformazioni del nostro tempo alla luce del Vangelo.

Aggiornamento sul Sinodo e dialogo con il Papa

La quarta e ultima sessione sarà incentrata invece ad un aggiornamento ai membri del collegio cardinalizio sui lavori del Sinodo. Al termine ci sarà invece un dialogo libero tra i cardinali e il Papa.

La messa del 29 giugno in San Pietro

Il 28 giugno non sono previsti eventi, mentre lunedì 29 giugno i cardinali parteciperanno alla messa del Papa, nella solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, nella Basilica di San Pietro, con l’imposizione dei palli ai nuovi arcivescovi metropoliti.

Fonte Ansa