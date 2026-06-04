Concistoro straordinario, Leone XIV chiama i cardinali a riflettere su pace e Sinodo

Focus sull’enciclica Magnifica Humanitas
La seconda sessione, il 26 pomeriggio, sarà centrata invece sull’enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, in particolare sul capitolo 5 che tratta della cultura del potere e della civiltà dell’amore. In particolare il confronto sarà focalizzato sul come ribadire il superamento del concetto di ‘guerra giusta’.
Relazioni e trasformazioni alla luce del Vangelo
La terza sessione, il 27 giugno mattina, sarà dedicata ancora alla Magnifica Humanitas. In particolare i cardinali si confronteranno sulla necessità di costruire relazioni e leggere le trasformazioni del nostro tempo alla luce del Vangelo.
Aggiornamento sul Sinodo e dialogo con il Papa
La quarta e ultima sessione sarà incentrata invece ad un aggiornamento ai membri del collegio cardinalizio sui lavori del Sinodo. Al termine ci sarà invece un dialogo libero tra i cardinali e il Papa.
La messa del 29 giugno in San Pietro
Il 28 giugno non sono previsti eventi, mentre lunedì 29 giugno i cardinali parteciperanno alla messa del Papa, nella solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, nella Basilica di San Pietro, con l’imposizione dei palli ai nuovi arcivescovi metropoliti.
Fonte Ansa