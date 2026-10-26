Comunità, diritti, partecipazione: come costruire un’economia di pace

Il rapporto tra economia e democrazia oscilla tra conflittualità e solidarietà. Al tempo della “guerra mondiale a pezzi”, diventa urgente comprendere perché questa relazione è inclinata verso la prima e capire come si può costruire un sistema produttivo che porti alla pace e la sostenga. Questo è il compito che si è dato il panel “Economia tra pace e guerra”, svoltosi ad Assisi nella cornice dell’incontro internazionale organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio “Per una pace disarmata e disarmante”.

Una questione di linguaggio

“Lo sviluppo è il nuovo nome della pace”, ha detto in apertura, citando l’enciclica Populorum Progressio, la vicepresidente del G20 Interfaith Association, Katherine Marshall, moderatrice dell’incontro. L’economista e professore alla Lumsa Luigino Bruni si riallaccia alla frase per evidenziare come oggi non basti lo sviluppo a garantire la democrazia, perché andando a guardare più dai vicino i rapporti che intercorrono tra economia, politica, pace e guerra, se ne osserva l’ambivalenza. Nell’Europa del ‘700 lo scambio commerciale incarnava una speranza di pace – anche se Antonio Genovesi, il primo cattedratico al mondo di economia, commentava “gran fonte di guerre è il commercio” – e nel secondo dopoguerra le varie comunità europee che si sono susseguite si sono costruite sul libero scambio. Attualmente “è evidente l’alleanza tra lo spirito del capitalismo, che è pragmatico e punta alla massimizzazione di profitti e rendite invece dei diritti umani, e quello bellico, di conquista”, illustra. Bruni lo dimostra facendo notare una questione linguistica. “Si sta diffondendo un linguaggio del business, sempre più somigliante a quello degli eserciti, che trasforma la democrazia in una ‘leadercrazia’”.

L’immaginazione politica

A livello globale, diritti come la salute e l’istruzione vedono i loro perimetri restringersi per la spesa in armamenti e per il peso sulle finanze pubbliche degli interessi sul debito – situazione, quest’ultima, che secondo il Jubilee Report 2025 riguarda oltre tre miliardi di persone. “Dobbiamo ripensare sistema l’intero finanziario internazionale, quello fondato a Bretton Woods non è più attuale”, dice il presidente della Fondazione Laudato Si’ Roberto Manuel Carles, “servono risposte alla crisi climatica, una maggior rappresentanza dei Paesi in via di sviluppo, procedure più eque e responsabilità nello sviluppo dell’intelligenza artificiale”. Per raggiungere questi obiettivi, propone il controllo democratico sulla spesa militare, la riconversione dell’industria bellica in civile e finanziamenti per la prevenzione dei conflitti. “Dobbiamo promuovere la pace attraverso la cultura e il dialogo, restituendo forza all’immaginazione politica”, conclude.

Le metamorfosi del capitalismo

Il capitalismo in cerca di profitto sembra essere in grado di adattarsi alle stagioni che cambiano. L’obiettivo della crescita indefinita ha lasciato spazio, secondo la filosofa e docente universitaria Donatella Di Cesare, al “capitalismo della finitudine”, che non ignora né si ferma davanti al limite, ma lo trasforma in fonte di guadagno. “L’espansione non è più possibile, allora si investe sulla distruzione delle condizioni di vita per creare ricchezza con la ricostruzione successiva”, spiega, “così la guerra diventa un motore dell’economia”. Occorre spostarsi dalla “p” di profitto a quella di persona, secondo la riflessione del segretario genera della Cgil Maurizio Landini, per evitare che le relazioni umane, il lavoro e lo Stato sociale soccombano al mercato e alla sua logica della competizione. “Per arrivare alla pace disarmata e disarmante servono partecipazione democratica e la possibilità di interrogarsi su quello che si produce e su come lo si produce, se in maniera sostenibile o meno”.

Come costruire un’economia di pace

Non sempre quando tacciono le armi, e oltretutto non lo fanno a lungo, prospera un’economia pacifica e a beneficio della popolazione. Un esempio è in Myanmar, l’ex Birmania, come racconta il direttore esecutivo del centro per l’economia e lo sviluppo sociale Zaw Oo. “Dopo l’indipendenza, dagli anni Cinquanta il Paese vive un conflitto civile lungo e protratto, dove la competizione per le risorse alimenta gli scontri tra le fazioni etniche”. Oggi, dopo il colpo di Stato militare del 2021, vige il cessate il fuoco e la domanda che lo studioso pone alla platea è “come si costruisce un’economia che fermi la guerra e promuova la pace in modo sostenibile?”. Una risposta è la solidarietà della comunità internazionale. Tornando poi dal caso particolare al piano più generale, il professore di Economia sanitaria di Roma Tor Vergata Stefano Orlando afferma che il modello per costruire una società più giusta è passare dall’“io” al “noi”: “La comunità e le reti rendono le persone capaci di agire. Le soluzioni si trovano insieme”.