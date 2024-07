Commissione europea: Von der Leyen rieletta presidente

Ursula von der Leyen è stata eletta presidente della Commissione europea. 401 i voti a favore del suo secondo mandato. Il presidente della Commissione europea è la persona che presiede e guida l’organo esecutivo europeo, vertice governativo dell’Unione europea. La von der Leyen aveva assunto la carica il 1º dicembre 2019. Rimarrà in carica 5 anni. Difesa, Green deal e competitività sono stati i pilastri del discorso che ha pronunciato in Aula prima del dibattito e delle votazioni.

Von der Leyen rieletta alla Commissione Ue con 401 voti

Il Parlamento europeo ha rieletto Ursula von der Leyen come presidente della Commissione europea con 401 voti a favore, 284 contrari e 15 astenuti. Sette le schede nulle. I votanti sono stati 707. La maggioranza minima richiesta per l’elezione era 360.

Von der Leyen su X: “Altri 5 anni, grazie per la fiducia”

“Altri 5 anni. Non so come esprimere quanto sono grata per la fiducia di tutti gli eurodeputati che hanno votato per me”. Lo scrive Ursula von der Leyen su X dopo aver ottenuto il bis alla guida della Commissione europea.

“41 voti sopra maggioranza, mostra fiducia”

“L’altra volta ho avuto 8 voti sopra la maggioranza, questa volta 41: è molto meglio. E lancia anche un messaggio di fiducia e testimonia il lavoro che abbiamo fatto insieme al Parlamento”. Lo ha detto Ursula von der Leyen in conferenza stampa.

Ue, Fratelli d’Italia ha votato contro Ursula von der Leyen

Gli europarlamentari di Fratelli d’Italia hanno votato contro Ursula Von der Leyen. Lo confermano fonti autorevoli di governo.

Von der Leyen: “Meloni? Il mio approccio è stato giusto”

“Noi abbiamo lavorato per una maggioranza democratica, per un centro pro-Ue. E alla fine mi ha sostenuto. Credo che il nostro approccio è stato corretto”. Lo ha detto il presidente della Commissione Ursula von der Leyen in conferenza stampa rispondendo a chi gli chiedeva se il voto contrario di Fratelli d’Italia non abbia mostrato che poteva essere messo in campo un approccio diverso.

Tajani: “Congratulazioni. Fieri del lavoro di squadra”

“Congratulazioni von der Leyen! Fieri del grande lavoro di squadra del Ppe per sostenere la tua conferma alla guida della Commissione europea. Conta sempre su Forza Italia per costruire un’Europa più competitiva, più sicura e portatrice di pace”. Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Fonte: Ansa