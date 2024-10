"Sarà un modello per i giovani e i bambini che seguiranno la sua strada per la liberazione della Palestina": così la missione permanente dell'Iran alle Nazioni Unite commentando l'uccisione di Yahya Sinwar

L’Iran ha commentato la l’uccisione, durante uno scontro a fuoco con i soldati israeliani, del leader di Hamas Yahya Sinwar, avvenuto giovedì 17 ottobre in un condominio a Rafah. L’identità dell’uomo è stata confermata da Israele.

Il commento dell’Iran all’uccisione del leader di Hamas

Lo “spirito della resistenza sarà rinforzato” dopo il “martirio” del leader di Hamas Yahya Sinwar. Lo afferma la missione permanente dell’Iran alle Nazioni Unite in un post su X. “Sarà un modello per i giovani e i bambini che seguiranno la sua strada per la liberazione della Palestina – si legge -. Finché esisteranno occupazione e aggressione, la resistenza durerà, perché il martire rimane vivo e diventa fonte di ispirazione”.

Confermata la morte di Sinwar

La polizia israeliana, in un comunicato ufficiale, ha confermato che il corpo di Yahya Sinwar è stato identificato sulla base dell’esame dell’arcata dentale. Sono in corso comunque ulteriori test.

Fonte: Ansa