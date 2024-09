Colpite infrastrutture energetiche in cinque regioni ucraine

La guerra in Ucraina giunge al giorno 937. La Russia ha attaccato diverse infrastrutture civili dell’energia in cinque regioni dell’Ucraina. Dieci persone sono rimaste ferite in un attacco ucraino a Belgorod, in Russia. Secondo il Wall Street Journal (Wsj), il numero di ucraini e russi uccisi o feriti in 2 anni e mezzo di guerra è di circa un milione di persone.

Kiev: attacchi russi a infrastrutture energetiche in cinque regioni

Nelle ultime 24 ore infrastrutture civili dell’energia in Ucraina sono state attaccate dai russi in cinque regioni: quelle di Donetsk, Kharkiv, Cherkasy e Chernihiv, oltre a quella di Sumy, sono finite sotto il fuoco nemico. Lo fa sapere il servizio stampa del ministero dell’energia di Kiev, citato dall’Ukrainska Pravda e da altri media ucraini. In particolare, nell’oblast di Sumy le sottostazioni sono state disattivate durante un raid aereo. Un incendio è scoppiato in una sottostazione per un attacco missilistico e di droni, provocando l’interruzione della fornitura di elettricità a più di 281mila consumatori in 601 insediamenti, nonché alle imprese industriali in due regioni.

Attacco ucraino sulla russa Belgorod, dieci feriti

Dieci persone sono rimaste ferite in un attacco ucraino che ha colpito la città russa di Belgorod e la regione circostante, affermano oggi le autorità locali citate dall’agenzia Tass. “Sette sono ancora in ospedale, tra cui due in terapia intensiva”, specifica il governatore Vyacheslav Gladkov su Telegram.

Wsj: “Dal 2022 un milione i morti o feriti ucraini e russi”

Il numero di ucraini e russi uccisi o feriti nella guerra che ormai dura da due anni e mezzo ha raggiunto circa un milione di persone. Lo scrive il Wsj in un articolo esclusivo sostenendo che determinare l’esatto numero di morti e feriti nel conflitto è stato difficile, con la Russia e l’Ucraina che hanno rifiutato di rilasciare stime ufficiali o, a volte, hanno diffuso cifre che sono evidentemente inesatte.

Fonte: Ansa