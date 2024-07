Cina, Meloni: “Continuare a tenere aperta la strada verso Oriente”

Prosegue il viaggio della premier in Cina: il Presidente del Consiglio è in visita ufficiale nella Repubblica Popolare Cinese fino al 31 luglio. Prima di incontrare Xi Jinping alle 17 ora locale (le 11 in Italia), la giornata della premier è cominciata con l’inaugurazione della mostra “Viaggio di Conoscenze. Il Milione di Marco Polo e la sua eredità fra Oriente e Occidente’” al Millennium Museum di Pechino.

Il programma della premier

“Quello di Marco Polo, come recita il nome della mostra, non è stato un viaggio solo fisico lungo la via della Seta ma di conoscenza che ha contribuito a modificare la percezione dell’Oriente in un periodo in cui la distanza era tale da sembrare incolmabile. Il Milione è stato ben più di un diario di viaggio, è stato una finestra verso una cultura che allora in pochi in Europa potevano immaginare, ha tracciato una strada che dall’Italia porta all’Oriente. Dobbiamo continuare a tenere aperta quella strada, per far transitare le relazioni economiche e culturali alla base della nostra cooperazione”, ha dichiarato Meloni intervenendo all’inaugurazione.

“Difendere ciò che siamo strumento migliore per conoscersi”

“Abbiamo una doppia missione: sapere custodire ciò che abbiamo ricevuto in eredità dai nostri padri e sapere accompagnare quel patrimonio nel presente e nel futuro rendendolo così premessa e spunto per nuovi traguardi. Difendere ciò che siamo è lo strumento più efficace per comprendere l’altro”, ha proseguito la presidente del Consiglio. La premier al suo arrivo al museo è stata accolta dalla soprano Valentina Volpe che ha eseguito parte della colonna sonora composta appositamente per la mostra. A seguire previsto l’incontro alla Grande Sala del Popolo con il presidente dell’Assemblea del Popolo Cinese, Zhao Leji. In serata, dopo l’incontro con Xi Jinping, si terrà la cena offerta dal presidente della Repubblica Popolare.

Fonte: Ansa