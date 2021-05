E’ entrato in vigore il cessate il fuoco tra Israele e Hamas

Il cessate il fuoco tra Israele e Hamas è entrato in vigore ufficialmente, come annunciato ieri sera, alle 2:00 ora locale (l’1:00 in Italia). Nella Striscia di Gaza sono stati sparati colpi di arma da fuoco in aria per celebrare l’accordo.

Biden incassa la vittoria e promette aiuti

Il cessate il fuoco tra Israele e Hamas è “una vera opportunità” per fare progressi dopo il conflitto israelo-palestinese, durato 11 giorni: lo ha detto Joe Biden – grande protagonista degli accordi che hanno portato alla tregua insieme all’Egitto – parlando dalla Casa Bianca. Il presidente ha anche promesso il suo impegno a lavorare con l’Onu per il sostegno umanitario nel conflitto israelo-palestinese.

Biden ringrazia Al Sisi per ruolo in tregua Israele-Hamas

Il presidente Usa ha poi ringraziato il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi, al quale ha telefonato ieri notte (ora italiana), per il ruolo svolto nel raggiungimento del cessate il fuoco “reciproco, simultaneo e senza precondizioni”.

