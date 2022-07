Il Centrodestra chiede un nuovo governo senza i 5 Stelle

Pd: “Siamo d’accordo al patto di Draghi”

Immediata la reazione di LeU-Ecosolidali che con Vasco Errani la definisce “irricevibile”.

“Siamo d’accordo al patto che ci ha proposto e siamo ancora più convinti di prima”. Questo l’intervento del vice presidente dei senatori del Pd, Franco Mirabelli, in Aula al Senato dopo le comunicazioni del premier Mario Draghi. “Tutti dovrebbero fare lo stesso – ha aggiunto -, dire con chiarezza se si condivide o no questa proposta. Tutti dobbiamo avere la responsabilità di dire sì o no, non è serio inventare altre strade o altre soluzioni”.

M5S: “No poltrone ma risposte ai nostri cittadini”

Il discorso del premier non ha fatto breccia nel M5s: lo dimostrano le parole del senatore Ettore Licheri, che nel suo intervento ha incalzato Draghi sui temi più cari ai Cinquestelle. “Non chiediamo poltrone come ha fatto Romeo, della Lega, non chiediamo rimpasti – ha evidenziato -. Solo di poter dare risposte ai nostri cittadini”, come ad esempio “capire se il superbonus lo si frena perché è una misura dei 5stelle”. Licheri ha concluso sottolineando che “siamo l’unica forza politica che sta incalzando il governo sulla crisi”.