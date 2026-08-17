Cassano allo Ionio, l’osservatorio diocesano per la legalità: “La dignità del lavoro non si brucia”

L’Osservatorio diocesano sui fenomeni mafiosi e per la legalità di Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza, nella nota “Non resteremo in silenzio: la dignità del lavoro non si brucia” si esprime su una serie di atti intimidatori e incendi avvenuti sul territorio, invitando le vittime a reagire contro chi “si sente in diritto di calpestare e mortificare, in pochi istanti, il lavoro e i sacrifici di quanti, attraverso il lavoro onesto, danno dignità alla propria vita ma anche a un intero territorio”. L’istituto ribadisce come il lavoro non sia solo dignità ma anche libertà, perché chi vede vanificare i propri sforzi, chi è alle prese con la criminalità e chi sceglie di restare in silenzio “non è libero”. L’Osservatorio ricorda la propria disponibilità a mettersi al fianco delle vittime, secondo i percorsi di sostegno previsti dalla legge, e fornisce i propri contatti, esortando a denunciare non in quanto atto isolato ma come gesto comunitario che “nel correggere i fratelli che sbagliano, restituisce libertà ai fratelli oppressi”.

La vicinanza e la solidarietà alle vittime

“In queste ultime settimane, insieme al nostro Vescovo Mons. Francesco Savino, abbiamo seguito con apprensione le vicende che hanno riguardato alcune aziende agricole del nostro territorio, vittime di una serie di incendi e atti intimidatori”, scrive l’Osservatorio diocesano sui fenomeni mafiosi e per la legalità, aggiungendo che “la Diocesi esprime la propria vicinanza e solidarietà a quanti hanno subito questi vili attentati” e insieme rinnova “l’invito a reagire e a non subire passivamente l’aggressione criminale di chi si sente in diritto di calpestare e mortificare, in pochi istanti, il lavoro e i sacrifici di quanti, attraverso il lavoro onesto, danno dignità alla propria vita ma anche a un intero territorio”.

Dignità e libertà

“Non si tratta solo di dignità, ma anche di una questione di libertà“, prosegue l’Osservatorio diocesano, evidenziando come “chi vede vanificare in questo modo anni di fatiche e di sforzi economici, non può dirsi libero di progettare un proprio futuro; chi, prima di investire, è costretto a fare i conti con la prepotenza mafiosa, non è libero; ma neanche è libero chi, magari per paura o anche per rassegnazione, pur sapendo o avendo visto qualcosa, preferisce restare in silenzio”.

Una ferita alla comunità

Gli atti intimidatori sono una ferita alla comunità e un messaggio di terrore a cui però il territorio non si deve piegare, continua. “Ogni rogo appiccato a un capannone, a un raccolto, a un macchinario non è soltanto un danno economico: è una ferita inferta all’intera comunità, un messaggio di terrore che pretende di piegare la volontà di chi sceglie la via della legalità. La nostra terra non può e non deve arrendersi a questa logica”.

La denuncia come annuncio del Vangelo

L’Osservatorio diocesano ricorda la propria disponibilità ad affiancare le vittime nei percorsi previsti dalla legge ed esorta a denunciare. “Per questo motivo, incoraggiati dalle sollecitazioni del Vescovo, ricordiamo a quanti hanno subito questi attentati e a coloro che in silenzio stanno subendo l’oppressione mafiosa la disponibilità di questo Osservatorio ad affiancare i percorsi di sostegno previsti dalle leggi, e rinnoviamo alla popolazione delle nostre comunità l’invito a riscoprire il dovere della denuncia come annuncio del Vangelo, perché la denuncia, nel correggere i fratelli che sbagliano, restituisce libertà ai fratelli oppressi. Denunciare non è un atto di coraggio isolato: è un gesto comunitario, un seme di giustizia che, se condiviso, diventa foresta inarrestabile. Nessuno deve sentirsi solo in questa scelta”.

La parola restituisce dignità

L’istituto elenca propri contatti – osservatorio@diocesicassanoalloionio.it– 3760413591 -, a cui ci si può rivolgere in modo riservato, e conclude ribandendo che “la porta dell’Osservatorio è aperta: ascoltare, accompagnare, custodire chi ha subito ingiustizia è parte della nostra missione. Il silenzio protegge solo chi opprime; la parola restituisce dignità a chi lavora”.