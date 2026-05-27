Casa, il 7 luglio la proposta Ue contro l’emergenza abitativa

L’emergenza abitativa entra nell’agenda politica europea. Il 7 luglio la Commissione Ue dovrebbe presentare la nuova proposta di legge sull’edilizia a prezzi accessibili, pilastro del piano casa annunciato a dicembre. L’obiettivo è aiutare città e comunità a contrastare la crisi degli alloggi, intervenendo anche sul fenomeno degli affitti brevi che in molte aree sta riducendo l’offerta abitativa per residenti e famiglie.

La proposta Ue per combattere l’emergenza abitativa

La Commissione europea dovrebbe presentare il 7 luglio la proposta di legge sull’edilizia a prezzi accessibili, perno centrale del piano per la casa presentato lo scorso dicembre. Lo si apprende dall’ultimo ordine del giorno del collegio dei commissari Ue, pubblicato ieri e ancora suscettibile di modifiche. Il nuovo quadro giuridico dovrebbe sostenere le città e comunità nel rispondere alla pressione abitativa, affrontando anche il tema degli affitti brevi.

Fonte Ansa