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Casa, il 7 luglio la proposta Ue contro l’emergenza abitativa

La Commissione Ue presenterà il 7 luglio la proposta sull’edilizia accessibile: focus su caro casa, città e regolazione degli affitti brevi

Di redazione
Foto di Jakub Żerdzicki su Unsplash

L’emergenza abitativa entra nell’agenda politica europea. Il 7 luglio la Commissione Ue dovrebbe presentare la nuova proposta di legge sull’edilizia a prezzi accessibili, pilastro del piano casa annunciato a dicembre. L’obiettivo è aiutare città e comunità a contrastare la crisi degli alloggi, intervenendo anche sul fenomeno degli affitti brevi che in molte aree sta riducendo l’offerta abitativa per residenti e famiglie.

La proposta Ue per combattere l’emergenza abitativa

La Commissione europea dovrebbe presentare il 7 luglio la proposta di legge sull’edilizia a prezzi accessibili, perno centrale del piano per la casa presentato lo scorso dicembre. Lo si apprende dall’ultimo ordine del giorno del collegio dei commissari Ue, pubblicato ieri e ancora suscettibile di modifiche. Il nuovo quadro giuridico dovrebbe sostenere le città e comunità nel rispondere alla pressione abitativa, affrontando anche il tema degli affitti brevi.

Fonte Ansa

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