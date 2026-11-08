Caro energia: l’impatto delle tensioni internazionali sulla spesa delle famiglie

Con l’arrivo della stagione fredda e la correlata accensione dei riscaldamenti, le famiglie italiane si trovano ad affrontare un significativo aumento dei costi energetici. Le tensioni internazionali e le fluttuazioni del mercato libero incidono pesantemente sulla spesa domestica, creando un netto divario tra le diverse opzioni contrattuali a prezzo fisso o variabile. Inoltre, la variabilità climatica e le specifiche caratteristiche territoriali determinano fortissime disuguaglianze economiche tra Nord e Sud Italia, con differenze di spesa davvero notevoli.

Impatto dei contratti sul mercato libero

Con gli attuali livelli delle tariffe del gas sul mercato libero, la bolletta invernale media costerebbe circa 860 euro alle famiglie italiane che hanno contratti a prezzo variabile, mentre sarebbe di circa 630 euro in caso di contratto a prezzo fisso a 12 o 24 mesi. In vista dell’accensione dei termosifoni in casa, il Codacons ha realizzato uno studio sulle maggiori spese provocate dalla forte crescita dei prezzi dell’energia a causa dalla guerra in Medio Oriente. La spesa, tuttavia, cambia da regione a regione per consumi differenti derivanti da variabilità climatica, differenze urbanistiche e diverso grado di metanizzazione e arriverebbe a superare i 1.300 euro in Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, 1.180 euro in Lombardia, 1.095 euro in Veneto.

Confronto geografico dei costi

La spesa più bassa è stata stimata dal Codacons in Sicilia, circa 487 euro, e Campania, 494 euro. Se si tiene conto dell’andamento al rialzo delle tariffe sul mercato libero registrato dall’Istat, spiega il Codacons, la bolletta media invernale del gas, per chi ha un contratto a prezzo variabile, risulterebbe oggi più elevata di circa 205 euro rispetto a quella di dicembre 2025/marzo 2026. Le regioni più penalizzate risultano quelle con i maggiori consumi di gas per riscaldamento, con un aggravio da +329 euro in Valle d’Aosta, +310 in Trentino-Alto Adige, +281 euro in Lombardia, mentre in Sicilia e Calabria la maggiore spesa invernale sarebbe inferiore ai 120 euro.

Rischi di ulteriori rincari

Il conto per le famiglie è destinato poi ad aggravarsi se i prezzi dell’energia sui mercati dovessero subire nuovi rialzi, perché ci sarebbero rincari delle tariffe del gas per chi ha un contratto a prezzo variabile e per gli utenti vulnerabili, avvisa il Codacons. Lo studio dell’associazione si basa sui dati di Arera circa i consumi effettivi di gas per uso domestico e condomini nelle varie regioni italiane (riferiti al 2024) e i prezzi medi praticati dai gestori lo scorso inverno (periodo dicembre-marzo, comprensivi delle voci materia prima energia, oneri di rete e di sistema, imposte e tasse) sulla base delle offerte effettivamente scelte dai consumatori, e tiene conto degli aumenti registrati nell’ultimo mese dall’Istat sul mercato libero.

Fonte Ansa