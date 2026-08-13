Card. Zuppi: “Stiamo tradendo il ripudio della guerra”

La forza delle parole va difesa dal loro svuotamento, anche inconsapevole. Il presidente della Conferenza episcopale italiana cardinal Matteo Maria Zuppi, intervenendo alla rassegna “Ferragosto in Villa Revedin” ha ricordato che le parole possono sia dichiarare guerra che costruire la pace, per cui è importante ritrovarne e capirne il significato al tempo del digitale e dell’intelligenza artificiale che può scavare distanze tra le persone. Il cardinale ha concluso sottolineando come oggi si stiamo tradendo il rifiuto della guerra.

Evitare il mondo dei bruti

“In un mondo in cui ci sono cowboy con le pistole sempre più lunghe, papa Leone continua a dire: disarmati e disarmanti. Altrimenti questo è il mondo dei bruti”. Lo ha detto il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, intervenendo alla rassegna “Ferragosto in Villa Revedin”. Parlando del significato della profezia, Zuppi ha sottolineato che “il profeta arriva al punto, svela l’inganno con cui prendi il potere” e che “essere profetici qualche volta crea molte conseguenze”.

Il senso della vita

Il cardinale ha quindi ricordato padre Pino Puglisi e il suo impegno contro la mafia. “La prima cosa che chiedeva era insegnare ai ragazzi a chiedere permesso. Arrivava un ragazzo che si sapeva fosse legato alla mafia e lui lo faceva andare da lui. È un profeta perché ha visto in quei ragazzi non dei picciotti della mafia, ma dei ragazzi”. “Il profeta è libero dal pensiero comune e dal politically correct perché vuole riportare le cose al senso della vita”, ha aggiunto Zuppi, richiamando poi le parole del Santo Padre. “Alcune parole di papa Leone, miti miti, ma molto, molto chiare, penso che se fossero ascoltate da tutti, il mondo potrebbe cambiare”.

La forza della parola

“La parola è ancora più forte, perché come può tragicamente incendiare, distruggere, creare il nemico, dichiarare guerre, così può costruire la pace”. Lo ha detto il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, a Villa Revedin, in occasione del Ferragosto. “Il problema – ha sottolineato Zuppi – è l’uso delle parole e la credibilità con cui le parole vengono usate. Le parole fanno la differenza, per questo è importante fare questa riflessione sulla parola”. Il cardinale ha quindi richiamato il rischio di una distanza tra ciò che si dice e ciò che concretamente si fa. “Qualche volta le svuotiamo, giochiamo, qualche volta la parola va da una parte e la vita va dall’altra. La parola, quando nasce dalla storia ed entra nella storia, può cambiare”. “Noi siamo quelli della Parola, il Verbo si è fatto carne – ha concluso Zuppi – perché ci chiede di entrare nella vita e nella storia, per non restare virtuali, ma perché diventi concretezza e possa cambiare la storia”.

Linguaggio e digitale

“I leoni da tastiera non li giustifico, per tanti motivi, ma in tanti casi non ti rendi conto” della portata di quello che si dice. Lo ha detto il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, durante il tradizionale incontro di Ferragosto a Villa Revedin, soffermandosi sull’uso delle parole, sulla comunicazione digitale e sull’intelligenza artificiale. “Tantissimi anni fa, con i primi messaggini, alcuni ragazzi del catechismo si dissero cose terribili tra di loro e questo ci colpì – ha ricordato Zuppi -. Perché quando perdi la fisicità, gli occhi, la faccia dell’altro, diventa possibile un po’ tutto”. Una distanza che, secondo il cardinale, può rendere ancora più facile usare le parole senza percepirne fino in fondo il peso: “Hai uno strumento incredibile di comunicazione e poi non sai usare le parole, e quindi è pericoloso”. Zuppi ha quindi allargato la riflessione al rapporto tra linguaggio, vita e nuove tecnologie. “Sono cresciuto con un fastidio per lo svuotamento delle parole. La parola è vita. La mia generazione doveva svelare le ipocrisie, con qualche intransigenza pericolosa. Io facevo il liceo classico, giocavo con le parole, ma cercavo che avessero un legame con la vita”. “Capire e ritrovare il significato delle parole” è per Zuppi ancora più importante in un’epoca segnata dal digitale e dall’intelligenza artificiale: “Con l’IA entri in un mondo in cui il virtuale ti condiziona, c’è poco da fare. Le parole possono essere terribili”. Per questo, ha concluso Zuppi, “riappropriarsi del significato delle parole permette di ricollegarsi alla vita”.

Tradire il ripudio della guerra

“Il problema è che purtroppo, oggettivamente, stiamo tradendo il ripudio della guerra“. Lo ha detto il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, parlando dell’articolo 11 della Costituzione durante l’incontro di Ferragosto a Villa Revedin. “Se non ripudiamo la guerra, questo significa delle cose – ha sottolineato Zuppi -. Ripudiare vuol dire che quello strumento lì non è adeguato, che io rifiuto che ci sia”. Per il cardinale, il principio secondo cui “se vuoi la pace prepara la guerra” è “esattamente il contrario di quello che volevano fare i Costituenti, esattamente il contrario”. Una questione che, secondo Zuppi, deve interrogare anche di fronte alle parole utilizzate nel dibattito pubblico e internazionale. “Ci deve preoccupare tantissimo, nell’uso sfacciato della semantica, che venga cambiato il ministero della Difesa in ministero della Guerra” come è avvenuto negli Stati Uniti “non lo posso accettare”. “Penso che oggettivamente, se tu cambi, vuol dire che riabiliti quello che avevamo rifiutato – ha concluso il presidente della Cei -. E non è soltanto la Costituzione italiana: è tutto l’impianto internazionale che ripudiava la guerra”.

Fonte Ansa